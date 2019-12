Salut impone a Pollença el PAC en Can Conill y promete abrirlo en 2023

Salut impone la construcción del nuevo PAC en Can Conill. O se construye sobre el actual aparcamiento municipal o no habrá PAC. Así de claro se lo dejó Juli Fuster, director general de Servei de Salut, a la comitiva de portavoces políticos y técnicos que ayer se desplazó desde Pollença a Palma para tratar de convencer a los responsables del Govern de que la mejor opción para el pueblo sería declarar el interés autonómico del proyecto y construir el PAC en el solar municipal de Can Bach.

La nota oficial emitida por Salut habla de «acuerdo», el alcalde Tomeu Cifre (Tots) de «imposición». Ambos coinciden en que nuevo centro tendrá que estar operativo antes en 2023, en caso contrario (según el alcalde) los terrenos revertirían al Ajuntament. En declaraciones a Ultima Hora, Fuster aseguró ayer que pasado Sant Antoni se iniciará el estudio geotécnico.

Mientras, el ganador del concurso de ideas para diseñar el nuevo centro trabaja en la redacción del proyecto definitivo. «Calculamos que el proyecto saldrá a licitación en abril de 2020 y las obras comenzarán a principios de 2021», dijo Fuster.