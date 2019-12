Ocho mujeres y nueve hombres se forman para ser Baciner, Sant Antoni y Dimoni en Manacor

Las mujeres están más cerca de poder representar por primera vez a los personajes de Sant Antoni, Baciner, Dimoni Gros y los dos Dimoni Petit en la fiesta grande de Manacor, aunque aún queda un largo camino por recorrer. Este sábado, los miembros del Patronat de Sant Antoni impartieron el curso para incorporar nuevos miembros a su colla. Hasta ahora era exclusivamente masculina.

Los candidatos que obtengan el ‘aprobado’ formarán parte de una especie de bolsín para poder sustituir a los titulares en caso de necesidad, por enfermedad o lesión que impida a los titulares participar en la fiesta. Solo ha habido 17 candidatos para cubrir las 24 plazas ofertadas (seis para cada figura). De los 17, ocho han sido mujeres y solo una de ellas opta al papel de Dimoni Gros.

Hay cuatro candidatos a Baciner, cuatro a Dimoni Gros, seis a Dimoni Petit y tres para representar a Sant Antoni. El de este sábadofue un curso intensivo. Por la mañana teórico y por la tarde, práctico. Los aspirantes pudieron profundizar en las técnicas de los bailes que ejecutan los días 16 y 17 de enero y tomar conciencia de lo que supone desarrollar uno de los roles de la colla, ante el gentío que los acompaña y observa sus movimientos.

Requisitos

Aunque los únicos requisitos para apuntarse han sido estar empadronados en el municipio y ser mayores de 25 años, los criterios de selección miden la implicación de los candidatos en distintos aspectos de la fiesta. Se tiene en cuenta su colaboración en las diferentes comisiones que conforman el Patronat de Sant Antoni y su participación en la fiesta, en aspectos como los foguerons, beneïdes o concursos. Quienes mejor conozcan la fiesta desde dentro son los que tienen más posibilidades. Para los dimonis se valora también la estarura, la condición física, el ritmo y las nociones de baile.

Respecto a la incorporación de la mujer en este rol, el presidente del Patronat, Antoni Gomila, lo ve como un hecho natural. «Lo ideal es que la gente no sepa si es un hombre o una mujer quien esté debajo del vestido de Dimoni Gros o Petit. La fiesta tiene que ser la misma. Los dimonis tienen que hacer lo mismo y la gente no se tiene que dar cuenta, si no, malament anam», explicó Gomila.

Sobre el curso-charla, Gomila comentó que los participantes «tienen que conocer todos los aspectos y estar dispuestos a estar en su sitio».

Entre los 17 aspirantes está Toni Juan, hijo y nieto de Baciner, que desde hace nueve años es uno de los dimonis petits. Opta a Baciner «para echarle una mano» a su padre si un día no puede, dice. Los asistentes al curso que finalmente sean declarados aptos podrán participar de la colla «a criterio y según las necesidades» del Patronat de Sant Antoni.