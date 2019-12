Can Picafort tendrá una piscina cubierta en 2022

El Ajuntament de Santa Margalida iniciará en 2020 la construcción de una piscina cubierta en Can Picafort con el objetivo de contribuir a la desestacionalización en esta zona turística.

El proyecto, que tiene un coste total de 1,9 millones de euros, se realizará en tres años, con una aportación inicial de 750.000 euros el próximo año. El elevado coste de la piscina obligará al Ayuntamiento a realizarla con un plan plurianual. «Tenemos previsto invertir otros 800.000 euros en 2021 y 446.000 en 2022», señala el alcalde, Martí Torres (PP).

La piscina climatizada estará ubicada junto a la zona deportiva de Can Picafort. También se renovará el césped y el alumbrado de los dos campos de fútbol, el de Can Picafort y el de Santa Margalida. La partida destinada a este proyecto es una de las más elevadas del presupuesto para 2020, aprobado el jueves por el equipo de gobierno (PP- Convergència), con el voto en contra de Suma y la abstención de Can Picafort Unit. El presupuesto para 2020 asciende a 14.795.370 euros, lo que supone un incremento del 3,46 % respecto a 2019.

Inversiones sostenibles

Unos 3,5 millones se destinarán a inversiones, varias de ellas sostenibles, relacionadas con el ahorro energético, las fugas de agua y asfaltado. Destaca la sustitución del alumbrado público por Leds en los tres núcleos.

Otra obra ambiciosa prevista es el embellecimiento del acceso por Son Bauló, con un coste de 750.000 euros, de los cuales medio millón ha sido subvencionado por la Borsa d’Allotjaments Turístics.