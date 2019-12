Preocupación entre los mayores de Capdepera por la proliferación de estafas y hurtos

El incremento en las últimas semanas de las denuncias por estafas o robos en el municipio de Capdepera ha levantado la voz de alarma. Ante esta situación, el Ajuntament ha tomado cartas en el asunto y la Policía Local ha realizado dos reuniones en el pueblo y en la zona costera con los mayores, sector más vulnerable, para tranquilizar a la población a la vez que dar unas pautas de comportamiento.

Los agentes informaron de los tipos de delitos más frecuentes como son las estafas o los hurtos. Desde la policía se pidió a la ciudadanía calma ante los hechos que se han dado en el municipio. Al mismo tiempo se avisó de que se pueden poner en contacto con los agentes ante cualquier acontecimiento que parezca sospechoso.

Las reuniones se llevaron a cabo en Capdepera y en Cala Rajada. Se contó con la asistencia de una cincuentena de personas. A todas ellas se les entregó los números de teléfonos del policía de barrio así como del policía tutor para que sean avisados ante cualquier circunstancia.

Desde el Ajuntament explicaron que los delitos más comunes son la estafa de la estampita o la estafa de la revisión del gas. A través de una circular informativa, la Policía Local informa a los vecinos que solo hay un técnico de revisión autorizado que es Toni Moreno y que siempre circula con una furgoneta oficial de Repsol. Asimismo se recordó a los asistentes a la reunión que no den datos personales a nadie ni por teléfono y que no dejen entrar en su caso a las personas si no confían.

Por otra parte, se han repartido unos trípticos en el que se detalla un plan de seguridad. En él se dan una serie de pautas y teléfonos para aquellos que han sido víctima de un delito. Hay recomendaciones para la vía pública, domicilio o a través de internet.