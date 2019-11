Dimiten la presidenta y la secretaria del PP de Andratx por desavenencias con Company

La presidenta del comité local del PP en Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a la secretaria Anabel Curtó, remitieron este lunes una carta al presidente popular Biel Company para anunciar su dimisión de los cargos que ostentan tanto a nivel local como regional e insular.

Los motivos esgrimidos por las dos populares son las desavenencias con Company y su falta de apoyo tanto durante las elecciones como después. «Consideramos que el comité regional no nos ha dado el apoyo y consideración hacia nosotros esperados. Ni la tuvo durante los periodos electorales, ni la ha tenido después de ellos», argumentan.

Es más, en la misiva, las dos máximas responsables del partido en Andratx son contundentes en calificar de indiferencia del partido regional con el municipio. «Nuestros afiliados, simpatizantes, y regidores no se merecen la actitud de indiferencia que venimos padeciendo en estos últimos meses, y que probablemente se alargará por más tiempo», explican en la carta mientras añaden que «es por ello, y por convicción personal que no podemos continuar al frente de una junta no valorada a nivel regional».

No se descarta que tras la dimisión de la presidenta y la secretaria del PP de Andratx, también pueda dimitir los otros miembros de la junta en bloque.

Difícil cambio generacional

Los populares de Andratx fueron el partido más votado pero quedaron relegados a la oposición tras el pacto entre PI- PSOE y Més. Gonzalvo ha estado al frente de la dirección local dos años abriendo también una nueva etapa en el partido donde, asegura, «no han sido fáciles ya que asumimos un cambio generacional, evitando conflictos internos».