Ses Salines instalará las 75 farolas «halladas» en un almacén municipal

El pleno municipal de esta misma semana en el Ajuntament de ses Salines ha aprobado una partida de 8.000 euros para sacar a concesión la instalación de 75 farolas led. Unas luminarias que según el regidor de Brigada, Manteniment y Enllumenat Públic, Miquel Rigo (PI) «estaban abandonadas en un almacén y creemos que no se deben dejar pudrir allí».

Rigo indica que «se trata de una farolas que costaron más de 20.000 euros y que vemos cómo la brigada municipal no puede instalarlas. Por ello hemos decidido que sea una empresa externa la que proceda a la instalación».

Este tipo de farolas se instalarán en la zona del Coto y la avenida Primavera de la Colònia de Sant Jordi. Ya que se trata de un dinero que proviene de la legalización de una zona hotelera de la Colònia y este dinero se debe invertir allí.

Rigo también señala que existen un buen número de letreros indicadores de los caminos del municipio que no se han instalado y que también se procederá a su colocación en las vías rurales correspondientes.

Bernat Roig

Por su parte, el ex alcalde y ahora portavoz de la oposición con Endavant, Bernat Roig, asegura que «estas lámparas no se instalaron ya que llegaron durante el mes de mayo o junio. No hace años que están en el almacén».

Además Roig dice que durante el traspaso de poderes en el Ajuntament ya advirtió al equipo de gobierno de la existencia de estas luminarias. Y además, en junio, en un boletín informativo de Endavant y repartido a todos los vecinos se señalaba que «ya están encargadas y pedimos al nuevo gobierno que las cambie cuando lleguen».

En referencia a los indicadores de los caminos admite que no se instalaron. «Priorizamos otras cosas», señala.