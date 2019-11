El Govern inicia el PORN de es Trenc con el reto de gestionar la retirada de alga

El Consell de Govern acordó este viernes iniciar el procedimiento de elaboración del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural de es Trenc - Salobrar de los municipios de Campos y ses Salines.

Esta normativa debe servir para regular, entre otros, los usos recreativos del Parc, la instalación de servicios de temporada y cualquier otro tipo de ocupación de la playa. Entre los retos a gestionar que se marca el PORN señalan la presión humana; el tráfico marítimo y el fondeo sobre posidonia. La retirada adecuada de los restos de algas, los servicios de temporada (chiringuitos, tumbonas y sombrillas), la salinización de los pozos o las extracciones de arena ilegales son otros de los aspectos que se deben resolver.

El inicio de la elaboración del PORN de es Trenc-Salobrar también implica, según indican desde el Govern, que no se pueden llevar a cabo actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica. De esta manera, hasta que no se realice la aprobación no se puede otorgar ninguna autorización, licencia o concesión que habilite llevar a cabo actos de transformación sensible de la realidad física o biológica sin un informe favorable de la administración ambiental.

Fue en junio de 2017 cuando se acordó la declaración de Parc Natural en una superficie que abarca un total de 3.780 hectáreas, de las cuales 1.442 son terrestre y 2.338 marinas.