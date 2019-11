Yllanes, sobre la planta de hidrógeno de Lloseta: «No les voy a engañar, soy escéptico»

El vicepresidente del Govern y conseller de Transició Ecològica, Juan Pedro Yllanes, admitió el martes sus dudas sobre el proyecto para reconvertir la cementera de Lloseta en una planta de fabricación de hidrógeno. «No les voy a engañar, porque no soy de engañar, nosotros mantenemos una posición bastante escéptica..., No soy de engañar señor», dijo el vicepresidente al responder una pregunta que le había formulado en sede parlamentaria el diputado Jaume Font (PI) sobre ese proyecto.

La reconversión de la cementera de Lloseta en una planta de hidrógeno renovable (combustible no contaminante) fue anunciada por la ministra de Industria, la presidenta del Govern y directivos de Acciona, Enagás y Cemex en enero de este año. Entonces Cemex había anunciado el cierre de la cementera y se temía por el futuro de sus empleados. La ministra la presentó como una planta «puntera en Europa».

La respuesta de Yllanes a Font, que se puede consultar en el diario de sesiones, pone de manifiesto el escepticismo del vicepresidente. Yllanes dijo que tuvo conocimiento del proyecto hacía un mes y medio a raíz de una reunión con Cemex y que hasta entonces «no sabíamos absolutamente nada». También indicó que su departamento necesitaba estudiarlo en profundidad y que carecía de «propuestas alternativas» para valorar su viabilidad.

«Estamos hablando de problemas tales como licencias municipales, [...] de falta de la demanda de hidrógeno; ahora mismo el hidrógeno es un combustible muy poco demandado en las Islas», señaló.

El hidrógeno debía ser utilizado como combustible por la flota pública de autobuses.

Yllanes también dijo que los vecinos de Lloseta «no están contentos con el proyecto» y que hay estudios ambientales pendientes. «Eso no quiere decir que renunciemos a que se lleve a cabo [...], no quiere decir que no apostemos por el hidrógeno como combustible», prosiguió Yllanes, y volvió a pedir tiempo para estudiar el proyecto, analizar su viabilidad y «ver cómo resolvemos todos estos problemas que presenta».

El PP hará otra pregunta al Govern sobre la planta el martes.