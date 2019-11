Santa Margalida pide a Educació garantizar el bus escolar en Can Picafort y Son Serra

Padres y madres de alumnos de Bachillerato y el Ajuntament de Santa Margalida reclaman a la Conselleria d’Educació que se haga cargo del transporte de estos alumnos que tienen que desplazarse para ir y venir de clase, puesto que el instituto de Secundaria del municipio está situado en el núcleo de Santa Margalida.

Este curso, 36 estudiantes de Bachillerato que residen en Can Picafort y tres más en Son Serra de Marina se han quedado sin plaza en los seis autobuses que la Conselleria tiene asignados para el transporte de los alumnos de ESO y FP básica. Aunque no es obligatorio prestar este servicio a los estudiantes de Bachiller ni de ciclos formativos, en cursos anteriores sí podían ocupar las plazas que quedaban libres, mientras que ahora son los padres y madres quienes tienen que organizarse para hacer los trayectos.

«En tres días recogimos 500 firmas para pedir este transporte y las mandamos al Ajuntament, a la Conselleria d’Educació e incluso al Ministerio; en Can Picafort, donde la mayoría de gente trabajamos en la hostelería, con horarios incompatibles con los de las clases, es muy complicado organizarnos los padres», señala una de las madres afectadas.

Otra de ellas añade que el transporte regular que une Santa Margalida con sus dos núcleos costeros «es casi inexistente, las frecuencias no coinciden con los horarios del instituto y ni siquiera hay una parada cerca».

El grupo de madres explica que ya se dirigió al mismo centro educativo y a todas las administraciones el curso pasado, cuando comenzó este problema, que se ha agravado este año con el aumento de alumnos de ESO residentes en Can Picafort y matriculados en el IES Santa Margalida. «Las pocas plazas que quedan libres en los buses de los de ESO, no se permite usarlas para que no haya discriminación, así que los buses no van llenos, mientras los padres y madres tenemos que hacer malabares con nuestros empleos para llevar a nuestros hijos», apunta otra de las madres, quien añade que «solo el Ajuntament de Santa Margalida nos ha apoyado, pero Educació nunca nos ha recibido, como sí ha hecho con los afectados por este mismo problema en el IES Sineu», explican.

El Ajuntament de Santa Margalida, por su parte, se ha dirigido en dos ocasiones por escrito al conseller d’Educació, Martí March, para trasladar el problema, en febrero pasado, y en septiembre, nada más comenzar este curso. El teniente de alcalde, Joan Monjo, lamenta que sus dos escritos no hayan obtenido respuesta ni él haya sido convocado a reunirse, como sí lo han sido los alcaldes de los ocho municipios que tienen asignado el IES Sineu.

«Este Govern no hace nada por Santa Margalida, ni el centro de salud, ni el colegio de Can Picafort, ni este transporte».