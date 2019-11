Pintadas a favor de los «presos políticos» en las carreteras de Formentor y Lluc

Los puntos más emblemáticos de las carreteras de Formentor y Lluc amanecieron ayer con grandes lazos amarillos y la palabra ‘Llibertat’ pintados sobre el asfalto en clara referencia a los «presos políticos» catalanes.

El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre Ochogavía (Tots), criticó este lunes que este acto reivindicativo se produzca con la campaña electoral ya en marcha.

El Ajuntament de Pollença no intervendrá para eliminar las pintadas ya que las carreteras son competencia del Consell de Mallorca.

«No es nuestra competencia, pero en plena campaña no es conveniente, me parece que está fuera de lugar. No somos nosotros quienes tenemos que actuar, debería actuar la Junta Electoral», dijo Cifre.

Por lo que se refiere al Consell de Mallorca (titular de ambas vías) fuentes de la Direcció Insular de Mobilitat, confirmaron ayer que ya han hablado con la empresa que se encarga del mantenimiento de las carreteras para que estudie cuál es la mejor fórmula para eliminar las pintadas sin que ellos suponga dañar el asfalto.

A la espera de que los técnicos realicen la correspondiente evaluación in situ, dos son las posibilidades que se manejan, bien recurrir al sistema de limpieza que utiliza chorros de arena a presión (más utilizado en marges), o bien el repintado con alquitrán de las zonas afectadas.

Todavía es pronto para decir con total seguridad si las pintadas desaparecerán de las carreteras antes del domingo 10 de noviembre, día en que se celebran las elecciones generales.

Tres lazos

Hasta el momento han aparecido tres lazos amarillos pintados sobre el asfalto en el término municipal de Pollença, dos de ellos en la Creueta, junto al Mirador del Colomer en la transitada carretera de Formentor y un tercero en la carretera de Pollença a Lluc a la altura del Pi de Son Grua.

Se da la circunstancia de que este sábado 9 de noviembre (jornada de reflexión electoral) el Rally Dijous Bo tiene que pasar por este último punto por lo que se espera que tenga una especial afluencia de público.

Al cierre de esta sección no había trascendido la autoría de las pintadas que han sido muy comentadas en las redes sociales de dentro y fuera del municipio.