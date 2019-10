La Fiscalía investiga al alcalde de Petra por una denuncia de la Oficina Anticorrupció

La Fiscalía de Baleares investiga al alcalde de Petra, Salvador Femenias (PI), por una denuncia que registró Més per Petra ante la Oficina Anticorrupció en mayo de 2018. Tal y como avanzó este periódico el pasado lunes, es la primera denuncia que la Fiscalía recibe de Jaume Far ante la sospecha de delitos.

En el escrito de denuncia, Més per Petra apuntó a un presunto trato de favor hacia Salvador Femenías (que en 2018 era el primer teniente de alcalde gracias a un pacto con el PP) por unas obras ilegales en una casa rústica propiedad del ahora alcalde y su esposa. En el escrito presentado en la Oficina Anticorrupció, Més per Petra recoge los pasos administrativos realizados tanto por Femenias como por el PP local para intentar legalizar las obras, e indica que el proceso fue una táctica «maquinada entre Martí Sansaloni (PP), el señor Femenias y el secretario del Ajuntament, que es el responsable de los expedientes de disciplina urbanística, para dar el tiempo necesario a Femenias para poder legalizar las obras realizadas sin licencia. Esto es un trato de favor y, en consecuencia, corrupción», apuntan. Més también denunció a Far otras obras ilegales realizadas en una vivienda de la calle Ample de Petra, propiedad de la mujer de Femenias.

El actual alcalde de Petra (ahora gobierna en solitario), Salvador Femenias, se mostró este miércoles tranquilo ante la noticia porque «he hecho las cosas bien». Femenias cree que la denuncia de Més per Petra responde a una «venganza política» porque «nosotros denunciamos a la que fue portavoz de Més, Catalina Mas, por dejar prescribir una multa de 58.700 euros». El alcalde aseguró este miércoles que «mi caso es diferente porque no se trata de un tema político, sino que es totalmente personal».

Es por esta razón que Femenias cree que «la investigación de la Fiscalía acabará en nada porque no se trata de ningún tema penal, como máximo me podrán pedir responsabilidades administrativas» y lamenta que Més quiera «judicializar la política».

Sobre la tramitación de las obras ilegales en la caseta y que consistieron en la construcción de un trastero, una piscina y una sala de máquinas, el alcalde asegura que «me asesoré con los técnicos e hice lo que me dijeron». Con el paso de los años, Femenias adquirió una finca anexa a su propiedad y dice que está a punto de legalizar las obras.