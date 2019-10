Padres y alumnos del instituto de Sineu se movilizan por la falta de transporte

Padres, alumnos y profesores del IES Sineu han acordado movilizarse ante el problema que supone para los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional el hecho de no disponer de un transporte hasta el instituto. El problema afecta a 79 alumnos de Bachillerato de Biniali, Sencelles, Costitx, Llubí, Lloret, Sant Joan, Petra, Ariany y Maria de la Salut, a los que hay que sumar los que estudian un grado de Formación Profesional en este instituto, centro de referencia para estos municipios, además del propio Sineu.

Este lunes, a las ocho de la mañana, toda la comunidad educativa está convocada por la APIMA a hacer un paro de una hora y manifestarse ante la fachada del centro, en demanda de una solución. El problema es que el transporte escolar no es un servicio obligatorio que deba prestar la Conselleria d’Educació más allá da la ESO, pero hasta la fecha, los buses que transportaban a los alumnos de Secundaria tenían plazas de sobra que aprovechaban los de Bachillerato y FP. «Este curso ha habido un gran aumento de alumnos de ESO, porque es evidente que en los últimos años ha aumentado la población en los pueblos del Pla, y ahora no queda sitio para los mayores; nosotros estamos dispuestos a dar becas de transporte para estos alumnos, el problema es que no hay buenas combinaciones», explica Joan Carles Verd, alcalde de Sencelles.

Efectivamente, apenas hay líneas de transporte público que unan estos pueblos con Sineu, por lo que los padres y madres se tienen que organizar para llevar y traer a los estudiantes entre sus domicilios y Sineu. El alcalde de Maria, Biel Mas, propone que «la concesión del transporte escolar debería garantizar que todos los alumnos puedan ir al centro, aunque sea con un copago». Otra posibilidad que apunta el alcalde de Ariany, Joan Ribot, es «que los buses lanzadera que unen nuestros pueblos con el tren, se puedan adaptar al horario lectivo».

Los alcaldes consultados coinciden en que, a pesar de que Educació no está obligada a brindar transporte a estos alumnos, «hay que pensar qué modelo de sociedad queremos, si es con jóvenes preparados y con una movilidad sostenible, se debería solucionar este problema», resume el alcalde de Costitx, Toni Salas.

Apoyo de los ayuntamientos

La APIMA del IES Sineu ha llevado la iniciativa para movilizar a padres y alumnos, tras una asamblea en la que acordaron manifestarse el lunes y solicitar una reunión con Educació, que tendrá lugar el mismo lunes. Además, han redactado una propuesta de moción para que cada uno de los ayuntamientos de los pueblos adscritos al IES Sineu la aprueben reclamando al Govern una solución. «Es un instituto singular, con un alumnado dispersado y sin alternativa por no haber conexiones de transporte público; esto pone en peligro la continuidad de los alumnos», señala la APIMA.