El Ajuntament de Felanitx no perdonará tasa alguna a los promotores del concierto de Valtonyc

El Ajuntament de Felanitx no perdonará tasa municipal alguna a los promotores del Mur Festival que está previsto se celebre el próximo sábado en el Parc Municipal de la Torre, y que tiene al rapero fugado de la Justicia Valtonyc cabeza de cartel. El Consistorio tampoco está dispuesto a brindar a los organizadores ningún tipo de rebaja, así como rechaza también la posibilidad de satisfacer el pago a plazos.

Reunida este miércoles, la junta de gobierno local (formada por ediles del PI, PSOE y Bloc) desestimó las alegaciones en las que, en representación de los organizadores del festival musical, Mulay Embarek exige al equipo de gobierno no pagar la preceptiva tasa municipal por el servicio especial de vigilancia que la Policía Local deberá prestar durante las 16 horas que durará el evento musical.

Asimismo, la junta de gobierno desestimó también la solicitud del amigo personal de Valtonyc de, en caso de tener que pagar los 3.240 euros correspondientes al mencionado servicio de seguridad ciudadana, aplicar un descuento sobre la cantidad señalada y contar con la posibilidad de abonar a plazos el montante rebajado.

Como adelantó el lunes Ultima Hora, en dos escritos remitidos al alcalde, Embarek apela al carácter «sociocultural» y de «interés para la población» del festival en el que también participará Pablo Hásel (otro condenado por la Justicia), e incluso se escuda en la Constitución, la «libertad de expresión» y la «creación artística» para no tener que pagar.

En cuanto a la rebaja, Embarek la justifica en que la asistencia prevista al festival se ha visto reducida de 8.000 a 4.000 personas.

Servicio de vigilancia

En declaraciones a este diario, el alcalde Jaume Monserrat (PI) recuerda que el pago de la tasa por el servicio de especial de vigilancia no se puede condonar de ninguna manera. «Si no pagan, no habrá concierto», advierte el edil.