Las redes recuerdan la tragedia en el Llevant de Mallorca

Un año de la tragedia en el Llevant de Mallorca. Son muchos los que este miércoles han querido recordar lo momentos de angustia y, sobre todo, la oleada de solidaridad que vivió el Llevant de Mallorca. 365 días después de las inundaciones, todavía quedan cicatrices.

Vecinos, políticos y personalidades de la Isla han querido homenajear a todos aquellos voluntarios que lucharon por sacar al pueblo del lodo y recordar a las 13 víctimas mortales que se cobró la torrentada.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha compartido un emotivo hilo de Twitter en el que cuenta cómo vivió aquellos tristes días.

Units en el dolor i en la resposta, davant el pitjor malson imaginable, persones i entitats de tots els racons de les illes s'afanyaren en la reacció i es plantaren al Llevant l'endemà de la tragèdia perquè els veïnats es tornessin a aixecar. pic.twitter.com/m5U1H8euZz — Francina Armengol (@F_Armengol) October 9, 2019

És en aquests moments, en els mals moments, quan un poble demostra la seva alçada moral i els valors que la mouen. I aquests brillaren amb llum pròpia aquells dies, on tothom actuà com una família, mostrant la nostra millor cara: la d’una terra solidària i compromesa. pic.twitter.com/INCqp1nIq8 — Francina Armengol (@F_Armengol) October 9, 2019

Una societat que és millor gràcies a l'heroïcitat dels serveis d'emergència, cossos i forces de seguretat, col·legis de professionals, associacions i entitats, que durant setmanes es bolcaren perquè Sant Llorenç, Artà, Manacor, Capdepera i Son Servera recuperessin la normalitat. pic.twitter.com/xird6Wvp4Y — Francina Armengol (@F_Armengol) October 9, 2019

No hi ha paraules suficients per agrair a tothom el compromís demostrat. Si el Llevant s'ha tornat a aixecar, és gràcies a vosaltres. Gràcies de tot cor. El meu sentit record a les 13 víctimes i tot el meu suport a les famílies. Sempre a la nostra memòria. No us oblidarem mai. pic.twitter.com/TAtNFp0spD — Francina Armengol (@F_Armengol) October 9, 2019

Otras personalidades también han mandado su mensaje a través de las redes:

⚫️ Fa un any Sant Llorenç va viure un dels moments més tràgics viscuts a Mallorca. Tretze persones van perdre la vida per la terrible torrentada i les adversitats meteorològiques. Avui recordem a totes les víctimes. pic.twitter.com/DIiSPMGkDo — PP Balears (@ppbalears) October 9, 2019

Hi ha imatges que no s’esborraran de la memòria:el fang,els cotxes,les víctimes,el dolor;però tb la solidaritat,l’esperança,els voluntaris,els cossos de seguretat,els joves...pq davant la tragèdia va sortir el millor de noltros i el pobles del Llevant es van fer encara més grans. pic.twitter.com/Yzm9wqZSxk — Marga Prohens (@MargaProhens) October 9, 2019

Un año de la riada d #SantLlorenc. La mayor catástrofe vivida en Illes Balears. Día de recuerdo d las víctimas y sus familias. Día d orgullo xq nuestra isla se volcó en ayudar inmediatamente y mostró la gran solidaridad y el enorme ❤️ de la gente d nuestra tierra. #FelizMiércoles pic.twitter.com/HlfG9cZZ4q — Antonia Martín (@antonia_mp_) October 9, 2019

☀️ Bon dia 💔 Avui fa un any de la torrentada tràgica del Llevant 🙏 Un drama que se’n dugué vides i molta destrossa 🏟 Vos reconam el reportatge de @UHmallorca @ToloJaume i Miquel Alzamora sobre el @cardassar 🗞👇🏻 pic.twitter.com/RepW9Q8M4j — FFIB (@FFIB_oficial) October 9, 2019

Es celebra un any de la torrentada a Sant Llorenç des Cardassar 🖤#IllesDeBàsquet pic.twitter.com/fNcle5Xwn2 — Illes de Bàsquet (@FBIBasquet) October 9, 2019

Un any després avui seré a #SantLlorenç, per recordar les víctimes i els seus familiars, per honorar els herois que van salvar vides, i per sentir-me orgullosa de la gent de #Mallorca que va oferir les seves mans per ajudar sense esperar res a canvi. pic.twitter.com/fWVmEhQSoE — Catalina Cladera (@CatalinaClader1) October 9, 2019

🖤Avui fa un any de la torrentada que va assolar el Llevant de Mallorca. El nostre afecte per a les persones que van patir els efectes d'aquesta tragèdia i el nostre immens reconeixement també per a les que van ajudar a superar aquests moments tan difícilshttps://t.co/F3sNZcoiQc — Podemos Illes Balears (@PdmIllesBalears) October 9, 2019

⚫Un año de la trágica torrentada que azotó el #LlevantMallorca. En nuestra memoria, las 13 víctimas mortales de esta catástrofe y sus familias. Y en el recuerdo colectivo, la ejemplar labor y la solidaridad de la sociedad mallorquina, voluntarios y equipos de emergencias pic.twitter.com/rCnp7KX43D — Cs Baleares (@CsBaleares) October 9, 2019