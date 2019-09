Costas condiciona la limpieza de la playa de s’Illot a que se forme el nuevo Gobierno

Demarcación de Costas de Baleares no actuará en la mejora de la playa de s’Illot hasta que no se forme un Gobierno central. Así lo trasladó la delegada en las islas, Almudena Domínguez, en el transcurso de una reunión que mantuvo con varios representantes del Ajuntament de Manacor el pasado miércoles.

Aunque vecinos y turistas han mostrado su malestar este verano por la acumulación de piedras y otros restos que fueron arrastrados hasta el mar durante la torrentada de hace un año, Costas no ha actuado y han sido los mismos vecinos quienes se han organizado en jornadas de limpieza. El Consistorio manacorí también realizó actuaciones puntuales. Tras el encuentro de esta semana, el regidor delegado en s’Illot, Sebastià Nadal, explicó que «aunque la delegada de Costas no nos ha ofrecido una solución, sí que al menos se han dejado claras las competencias de cada administración».

Así, el edil indica que «desde el Ajuntament podemos actuar para garantizar la seguridad de los bañistas siempre y cuando pidamos permiso a Demarcación de Costas. La delegada nos ha indicado que no se pondrán objeciones, pero Costas no dispone de presupuesto hasta que no haya un Gobierno estatal», según palabras de Nadal, que añade que «no se podrán llevar a cabo grandes actuaciones, como el movimiento de arenas, pero sí que podremos retirar piedras y hacer la playa más accesible».

Ahora, el Ajuntament de Manacor está pendiente de que Almudena Domínguez les remita la documentación (la base legal) que determine «hasta donde podemos actuar», según Nadal. A partir de aquí «nos reuniremos con los técnicos y consensuaremos con la empresa que tiene la concesión de la playa sobre cuáles son las medidas más oportunas y la mejor época del año en la que se deben ejecutar. La prioridad es que la playa esté en buenas condiciones de cara a la próxima temporada turística».

Las actuaciones municipales consistirían en retirar las piedras que hay en la entrada al mar.

Pérdida de bañistas

Durante el pasado mes de agosto, la asociación hotelera de la zona y la concesionaria de la playa alertaron de que s’Illot ha perdido el 50 % de bañistas este verano por el mal estado de la playa. Hace dos meses ya reclamaron actuaciones urgentes a Demarcación de Costas.