El alcalde de Búger estudia dimitir al perder el apoyo del regidor del PP que le invistió

Se anuncia un cambio de rumbo al frente del gobierno de Búger. El alcalde Pep Lluís Pons (Més), que fue investido contra todo pronóstico con los votos del PP el pasado mes de junio, pese a ser la del PSOE la lista más votada, baraja ahora la posibilidad de presentar su renuncia después de que el PP votara el martes con el PSOE en pleno en contra de que el regidor ecosoberanista Oscar Castro se dedique en exclusiva al Ajuntament, cobrando la correspondiente subvención del Govern.

Cabe recordar que el alcade Pons es el actual director general de Política Universitària i Recerca del Govern lo que no le permite dedicarse en exclusiva al Consistorio.

La asamblea local de Més se reunió ayer tarde de urgencia para analizar la nueva situación. «Está claro que lo que ha pasado nos deja tocados y debilitados. Si no podemos destinar a nadie a dedicarse en exclusiva al Ajuntament no podemos dar servicio. Todas las posibilidades están sobre la mesa, entre otras me planteo renunciar. Tengo que ser consecuente y si lo mejor para que el pueblo no se paralice es que yo de un paso al lado lo daré», dijo ayer el alcalde.

Hasta ahora el portavoz del PP local, Rafel Reus, siempre había votado a favor de las propuestas presentadas por Més, aunque su compañera Coloma Capó se abstuviera en algunso casos. Así, las distintas cuestiones se habían venido aprobando hasta ahora si era preciso con el voto de calidad del alcalde. Pero el martes votó contra la dedicación exclusiva del regidor Oscar Castro (Mes). Rafel Reus dijo ayer sobre su cambio de estrategia: «sigo directrices y acato las órdenes de mi partido en Palma». Añadió que «yo no puedo dar a Més un cheque en blanco».

Pere Torrens, portavoz del PSOE, que fue el candidato más votado en las urnas, dijo ayer que «en condiciones normales y sin las turbulencias que se han vivido nos hubiéramos opuesto a la dedicación exclusiva pero ese no es el caso». «Pido que el alcalde haga un acto de reflexión y piense que no puede tener al pueblo abandonado y dimita. Cualquier cosa, como la aprobación de los presupuestos, está abocada al fracaso», añadió.