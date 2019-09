Manacor clausura el matadero por los desperfectos y las denuncias de Sanitat

El matadero municipal de Manacor cesará su actividad el próximo 27 de septiembre. El Ajuntament de Manacor ha notificado a la empresa que se encarga actualmente de la explotación del espacio el cierre de la instalación por los desperfectos que presenta y por las múltiples denuncias de Sanitat que se han recibido.

La regidora d’Agricultura en el Ajuntament de Manacor, Cristina Capó, explica que ante esta situación «no nos queda otro remedio que decretar el cierre de la instalación, que no sabemos cuando se podrá reabrir». Aún así, la edil es consciente de la necesidad del matadero municipal para la comarca por lo que añade que «intentaremos que vuelva a estar en funcionamiento lo más pronto posible».

Por el momento, el Consistorio tiene redactado el proyecto de mejora del corral (cuyo coste asciende a unos 70.000 euros) y trabaja en la redacción del estudio de renovación del tejado. «No sabemos la cantidad que se tendrá que inyectar en el matadero porque aún estamos pendientes de los proyectos y de conocer con exactitud las máquinas que también tienen que ser renovadas. Nos ocuparemos de ello», según palabras de Capó.

Paralelamente, el Ajuntament también ha encargado un estudio de explotación del recinto, documento indispensable para poder sacar la explotación del matadero a licitación. «Una vez se hayan ejecutado las mejoras necesarias y se tenga toda la documentación lista, sacaremos a licitación la explotación del matadero municipal para que se vuelva a poner en marcha», indica la edil. Mientras tanto, los agricultores usuarios de este servicio se tendrán que trasladar a otros mataderos municipales como son el de Felanitx, Inca o Palma.

Esta no es la primera vez que el matadero municipal de Manacor cierra sus puertas. De hecho, durante el mes de abril de 2018, la instalación cesó su actividad mientras que el Ajuntament se afanaba en subsanar las deficiencias para cumplir la normativa. Estas actuaciones no fueron suficientes y las denuncias por parte de Sanitat se han repetido. Aún así, el matadero volvió a funcionar a finales de agosto del año pasado con la intención, por parte del anterior gobierno municipal (PI, PP y AyPC), de encargar el estudio de explotación, «pero en los últimos nueve meses no se ha hecho nada y este informe lo hemos tenido que encargar nosotros», según Capó, cuyo grupo, Més-Esquerra, entró en el gobierno el pasado mes de junio, gracias a un pacto con PSOE y Unides Podem.

El matadero municipal de Manacor deja de prestar sus servicios y las matanzas en la capital del Llevant no se retomarán hasta que las instalaciones estén en perfectas condiciones. La regidora responsable, Cristina Capó, no supo precisar el tiempo que será necesario para ello.