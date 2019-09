Las pintadas vandálicas llegan a es Trenc y ensucian los antiguos ‘escars’ de ses Covetes

Las pintadas vandálicas que están destrozando la imagen del centro histórico de Palma ya traspasan el ámbito urbano y ensucian enclaves naturales tan valiosos como el del parque natural de es Trenc–Salobrar y su patrimonio etnológico.

En el núcleo de ses Covetes, el antiguo conjunto patrimonial compuesto por los escars (casetas varadero) de Ca ses Jaumes, Cas Ciutadà, Can Vaquer y Cas Potecari Gran ha aparecido en los últimos días mancillado por la acción de los aerosoles de, probablemente, los mismos energúmenos que, en la última semana de agosto pintarrajearon, los búnkers de la playa de es Trenc que en el año 2014 fueron restaurados gracias a la intervención artística del colectivo creativo madrileño Boa Mistura.

Vecinos y visitantes de ses Covetes ven con indignación como estos bienes patrimoniales, así como las rocas de la misma zona litoral, están siendo víctimas de una manera de incivismo que causa estragos ya en toda la Isla y que no respeta siquiera, en el caso de los escars, algunas de las muestras arquitectura marítima del litoral insular que todavía presentan un buen estado de conservación. En ses Covetes, además del conjunto de casetas varadero violentadas, figura otro conjunto de antiguos escars todavía en uso como el conformado por los de Can Serra, Can Ramonell, Can Negre y el de Cas Cimenter, la mayoría de ellos declarados Bien Catalogado por parte del departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca.

No ocurre los mismo con el antiguo vivero d’en Roca en s’Estanyol o con las casetas varadero de n’Entapina, también en ses Covetes, y, sobre todo, con los escars des Fariner y d’en Pere Ignasi, en sa Ràpita.

Tanto el de ses Covetes como los de sa Ràpita también son bienes catalogados por la mencionada institución insular. Sin embargo, su estado de conservación no es, ni mucho menos, el más adecuado y prácticamente todos amenazan ruina.

El Ajuntament

Desde el Ajuntament de Campos califican de «muy grave» la proliferación de pintadas este verano en la zona de es Trenc y anuncian que tomarán cartas en el asunto. Los búnkeres de la playa han sido objeto también en los últimos meses de reiterados actos vandálicos.