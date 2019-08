Retirar posidonia de las playas es «una pijada», según el alcalde de Deià

La retirada de posidonia de algunas playas de Mallorca como ses Covetes y sa Ràpita, en Campos, ha generado controversia. Es uno de los temas del verano y provoca posiciones ambivalentes y encontradas, especialmente en las zonas del litoral, en las calles y comercios de muchas localidades costeras de la Isla, y en las redes sociales y los foros de comentarios de Ultima Hora.

Precisamente este canal, el de las redes sociales, ha sido utilizado por el alcalde de Deià, Lluís Apesteguia, para criticar las voces que censuran la presencia de posidonia muerta en la costa de Mallorca. Lo ha hecho con una publicación en Twitter muy gráfica y bastante compartida, que contiene afirmaciones llamativas como «si no te gusta, no vayas. Pero quitarla [la posidonia] es una pijada».

«No supone ningún peligro, no es suciedad: es posidonia. Forma parte de la playa, como la arena o el agua», esgrime Apesteguia, quien tras las pasadas elecciones municipales se convirtió en el primer alcalde de izquierdas de la historia de Deià con una mayoría aplastante.

Para el primer edil de la localidad de la Serra de Tramuntana el concepto de vaciar la playa de posidonia es un sinsentido, similar a querer «quitar las hojas de un bosque o el càrritx y las rocas de una montaña porque así es más fácil pasear».

La publicación en cuestión generó bastante debate y corrió con fuerza entre los amantes del medio ambiente y los sectores de la política nostrada. Ante algunos ataques el alcalde Apesteguia defendió que su formación, Més, ha sido la que «más ha hecho y hará en defensa de la posidonia. Esta tendencia al fuego amigo nos saldrá cara como país», consideró.

Entre las respuestas se encuentra la del redactor de Ultima Hora Pedro Aguiló Mora, considerando que la comparación del alcalde es «poco seria. Por no hablar de las medidas que se podrían adoptar en Cala Deià», una idea que Apesteguia no pudo sino corroborar.

Soc rapiter de socarrel i l’alga no em fa cap nosa. I si a més serveix per fer enfora segons quin perraje, millor. Però la comparació que has fet és poc seriosa. Per no xerrar de les mesures que es podrien adoptar a Cala Deià. Qui l’ha vista i qui la veu!