DIRECTO | Multitudinaria Mucada 2019 en Sineu

Cada año la organización guarda como un celoso secreto el nombre del pregonero de la fiesta, La Mucada, que nació casi de forma anecdótica tras el robo de la careta del dimoni en la revetla de Vilafranca.

En previsión de la gran cantidad de gente que en esta jornada tenía previsto disfrutar de esta neofiesta alternativa, SFM ha ampliado los servicios de trenes hasta Sineu.

?Aquest dilluns 12 d'agost hem habilitat serveis especials amb motiu de la #Mucada19, per facilitar l'accés als assistents.

Podeu consultar els horaris detallats aqui ⬇️https://t.co/tgHEXHCTzK



Us desitgem una bona #festa a tots.

Gràcies per triar el #tren per desplaçar-vos. pic.twitter.com/HGP6zXQsC1