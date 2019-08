Emergències alerta del «elevado riesgo» que supone la acumulación de algas en es Trenc

Un informe de la Direcció General d’Emergències i Interior del Govern balear asegura que la acumulación de restos de posidonia en las playa de sa Ràpita y ses Covetes «es un factor de riesgo muy elevado que debe ser eliminado para asegurar la integridad física de los usuarios de la playa». Así lo ha dado a conocer el Ajuntament de Campos tras saberse los resultados de una inspección llevada a cabo por personal de Emergències el pasado 2 de julio.

La presencia de algas en las playas del Parc Natural de es Trenc-Salobrar ha causado malestar entre distintos sectores. Los responsables de los chiringuitos, el Ajuntament o algunas formaciones políticas han mostrado su disconformidad con la política ambiental del Govern de mantener la posidonia muerta en la orilla de las playas.

Seguridad

La alcaldesa de Campos, Xisca Porquer, asegura que en este informe de Emergències «los técnicos constataron que la acumulación de alga ocupa más de dos metros de ancho en la arena y más de tres metros dentro del agua, lo que hace que el acceso al agua no solo resulte peligroso para los usuarios sino que dificulta y hace casi impracticable la aproximación de los socorristas».

El Consistorio también indica que la respuesta de la Conselleria de Medi Ambient i Territori «ha sido resaltar la importancia ecológica de la posidonia, y remitirse a una posible solicitud del Ajuntament para retirar los restos de alga si así lo considera oportuno». Una situación que, hasta el momento, el Ajuntament no había solicitado, al entender que no era posible hacerlo de acuerdo con lo establecido en el decreto que regula la conservación de la posidonia. La normativa del Parc Natural, entre otras condiciones, prohíbe la retirada de alga húmeda, no así la seca. Además para la retirada de la posidonia se requiere de una maquinaria especifica y en unas condiciones determinadas, muy distintas a las que se han venido utilizando en la playas de Campos hasta el momento.

La existencia de este informe ha provocado que el Ajuntament de Campos haya «solicitado autorización para iniciar la retirada, a pesar de ser consciente de que las condiciones que impone Medi Ambient no permitirán llevar a cabo las actuaciones necesarias para eliminar el riesgo existente».

Es por ello que desde el Consistorio presidido por Xisca Porquer indican que «el Ajuntament de Campos se ve en la imposibilidad de dar solución a un problema de seguridad pública que se da en el municipio y cumplir al mismo tiempo la normativa medioambiental».

Los responsables de las concesiones de los chiringuitos, ahora, tampoco tienen previsto solicitar la retirada de las algas ya que «la gran acumulación supondría un elevado coste» para ellos. Además, cuando lo han solicitado, a principios de verano, se les han pedido todas las condiciones que marca la nueva ley del Parc Natural.