Más de 30 horas a nado entre Ibiza y Mallorca

Pasaban ocho minutos de las doce del mediodía de este miércoles cuando Joan Aguiló Veny llegaba a la costa de Andratx después de 32 horas y 4 minutos de travesía a nado. Aguiló lograba así una nueva gesta de cruzar el mar que separa Ibiza de Mallorca nadando.

La aventura la inició la madrugada del martes. A las 4 de la madrugada el nadador manacorí se lanzó en aguas de sa Punta Grossa (Eivissa) para iniciar la travesía. La temperatura y el estado de la mar parecía que acompañaban. Durante las primeras horas Aguiló nadó a un ritmo de 2,8 kilómetros hora, una frecuencia que hacía prever que la travesía sería favorable a sus intenciones.

Los momentos más duros llegaron por la noche, cuando el mar se convirtió en un verdadero laberinto de medusas. «Esto parece una sopa de medusas» comentó Aguiló a su equipo. «A partir de la una de madrugada hasta las siete de la mañana, han sido los momentos más duros», recocía su entrenadora Teresa Matas. No en vano, las medusas han dejado huella en el cuerpo del nadador. Por la tarde, Joan Aguiló y todo su equipo fueron recibidos en Porto Cristo.

«Tras un año de preparación he cumplido el sueño de nadar el último canal de las islas que me quedaba por hacer», explicó Aguiló mientras reconocía que la gesta ha sido conjunta. «Sin mi equipo yo solo no hago nada, así como agradecerlo a mis padres», añadía. El equipo lo conforman Francisco J. Collado; Josep Lluís Aguiló; Teresa Matas; Bernat X. Xamena; Angel M. Sanz; Joaquin Milla y Mª Magdalena Mestre.