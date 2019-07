El parque natural de Es Trenc, libre otra vez de pintadas turismófobas

El parque natural de Es Trenc vuelve a estar a salvo de pintadas turismófobas. El viernes, pocas horas después de haberse detectado las inscripciones contra los turistas en los búnkers de la playa, la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer (PP), ordenó a la brigada municipal que procediera de manera inmediata a su borrado. Incluso el regidor responsable de la misma, Sebastià Bonet (PP), ha estado estos días pasando el rodillo.

Durante el mismo viernes se dio la primera capa de pintura este lunes una segunda. «Y se darán todas las pasadas necesarias hasta que no quede rastro de ellas», advierte Porquer, también muy molesta con el «silencio cómplice» del Govern al respecto. «Ni Armengol, ni el conseller de Medi Ambient se han dignado a pronunciarse y mucho menos a condenar estos hechos tan vergonzosos y lamentables».

Consignas

Las actuaciones artísticas que Boa Mistura realizó en 2014 sobre los búnkers de Es Trenc amanecieron llenos de consignas que tildaban a los turistas de asesinos («tourist, murderer of the island»), que decían que no eran bienvenidos (tourist you’re not welcome), que la posidonia es mejor que ellos («tourist, posidonia is better than you») y que, por ello, los mandaban al infierno («tourist go hell»).