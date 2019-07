La oposición de Maria critica dejadez ante el festival de Joves per la Llengua

Un millar de jóvenes tomaron la plaza y el polideportivo de Maria, municipio escogido para celebrar el festival lúdico–reivindicativo de Joves de Mallorca per la Llengua. El partido local Per Maria ha acusado al nuevo equipo de gobierno (PI–PSOE) de dejar desatendidas las necesidades de logística de los jóvenes llegados de toda la Isla la tarde noche del viernes.

El exalcalde y portavoz de Per Maria, Guillem Jordà, ha acusado al alcalde y a su equipo, de «incumplir muchos términos que yo había dejado acordados y firmados con Joves de Mallorca per la Llengua; entre otros, solo tuvieron mesas y sillas para 300 personas, cuando se sabía que acudirían unas mil, y nos habíamos comprometido a pedirlas prestadas a otros pueblos vecinos; se les obligó a a contratar aseos portátiles y se les privó de usar los del polideportivo, y también intentaron que costearan ellos la presencia de la Policía Local. Y para colmo, siendo Maria el pueblo que más recicla, no pusieron contenedores para que la gente pudiera separar los residuos».

Satisfacción

Por su parte, tanto el alcalde, Biel Mas (PI), como la coordinadora del festival Treu la Llengua, Mireia Mercadal, han mostrado su sorpresa por las quejas de X Maria. «Desde el primer momento me puse a la disposición de los organizadores, cargando personalmente con vallas hasta el recinto del concierto y ellos no me han dado quejas», asegura Mas.

«Estamos muy contentos con las facilidades que nos dio el Ajuntament, no hubo ningún problema», señala Mercadal.