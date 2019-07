La policía de Sineu vigila la piscina para evitar que incívicos acampen en la zona

Tres agentes de la Policía Local de Sineu han vigilado este sábado y domingo los accesos a la piscina municipal para atajar un problema que se ha repetido en los últimos veranos, debido a que familias muy numerosas se instalan con furgonetas en el aparcamiento del polideportivo «y con su comportamiento, incomodan a los usuarios, haciendo caso omiso de las indicaciones del socorrista y dejando botellas y restos de comida por todo el recinto», explica el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP).

Esta medida se toma después de que en los primeros fines de semana de apertura de la piscina se hayan registrado ya estos incidentes. De hecho, el sábado los agentes interceptaron a un grupo de unas 40 personas que, al no poder hacerlo en el polideportivo, pretendían montar un «pícnic» en un solar anexo.

El Ajuntament de Sineu ha dictado un bando recordando las normas de uso de las instalaciones y avisando de que podrá intervenir la Policía Local para que los que no las respeten puedan ser expulsados y sancionados.

Pícnic en el aparcamiento

La piscina municipal es de acceso público, con un coste de 1,5 euros para los sineuers y de 4,5 para los no residentes, aunque existen varias tarifas y abonos. «Todo el mundo puede usar la piscina, está claro, lo que no se puede permitir es que llegue un montón de gente, monte un campamento para comer y después se vayan dejándolo todo lleno de basura», señala Mulet, quien añade que estas personas tampoco hacen un uso correcto en el interior de la piscina, perjudicando a los otros usuarios y al bar, pues to que «la gente de Sineu ya no quiera ir a la piscina; y queremos dar un buen servicio a los residentes, más cuando hace poco se ha hecho una inversión en mejorar la depuración del agua y en las terrazas y verjas», añade.

Nuevo talante de la Policía

Este sábado y domingo algunos de estos «visitantes incómodos» ya no han parado al detectar la presencia policial en el aparcamiento de la piscina, según el alcalde. Esta vigilancia policial pone en evidencia un nuevo talante en las relaciones entre la Policía Local de Sineu y el Ajuntament tras las elecciones y ante la toma de posesión de un nuevo alcalde.

Hasta entonces, los agentes se negaban a hacer horas extras ante el desacuerdo con el anterior equipo de gobierno a raíz de sus retribuciones, y su presencia fuera del horario habitual solo se producía por decreto de alcaldía.

Mulet asegura que el tema salarial continúa en negociación y nada ha cambiado, «pero la Policía Local se ha mostrado colaboradora; hemos negociado que vigilen la piscina los fines de semana, y también las horas extras que harán el día de la Mucada y durante las fiestas de agosto, además de controlar la plaza cada noche para que no se aparque y dar comodidad a las terrazas».