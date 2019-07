Un socavón provoca importantes retenciones en Inca

Un socavón ha provocado este miércoles importantes retenciones en Inca. El hundimiento, de unos dos metros de ancho por dos de largo, se ha producido en la rotonda de la avinguda Jaime I con Gran Via de Colom, en las proximidades de la nueva estación de autobuses de Inca.

El agujero, según las primeras hipótesis, se ha producido por una avería en el alcantarillado que provocaba filtraciones en la zona en la que se ha originado el socavón.

Los trabajos para reparar la carretera se prolongarán unos días. Como consecuencia, tal y como informa el Ajuntament d'Inca, durante este tiempo uno de los carriles de la vía permanecerá ocupado.

????S'ha produït un petit esbladrec a la rodona de l'avinguda Jaume I amb Gran Via de Colom. Durant uns dies hi haurà ocupat un dels carrils de la via. Disculpin les molèsties pic.twitter.com/a4nRtDQtKs