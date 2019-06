Ports IB realiza unas catas de suelo en el muelle de Sóller para conocer si el firme se hunde

Una máquina de sondeo trabajando en uno de los muelles del Port de Sóller, situado al lado de la playa de Can Generós, ha ocasionado quejas por el ruido y no pocos comentarios en las redes sociales ya que no parece normal realizar estos trabajos en plena temporada turística.

Aunque los comentarios en las redes sociales y entre el vecindario se han disparado, según han explicado fuentes de la empresa que realiza las obras se trata de unas catas para comprobar si este muelle ha sufrido algún tipo de socavación y se está hundiendo.

En el Port se comenta que el drenaje que se hizo hace unos años en este punto para extraer arena que se volcó en la playa adyacente habría podido provocar un socavamiento de la zona y han aparecido algunas grietas en el muelle y en el paseo adjunto. Según Ports se trata de unos trabajos preventivos de estudio de la estructura.

Por otra parte, Ports también ha comentado que las obras de la nueva lonja de pescadores que se están llevando a cabo en el muelle principal están «a punto de concluir». Según Xavier Ramis, director de Ports IB, «está previsto que a lo largo de este mes se nos entregue el edificio y se inicie el proceso de concesión administrativa». La lonja acogerá un punto de primera venta de las capturas realizadas por la flota pesquera local.