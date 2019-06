Time-lapse de la 'rissaga' en Sóller: Así baja el nivel del mar

La histórica rissaga de este viernes en el Port de Sóller ha dejado muchas imágenes. El nivel del mar ha oscilado más de un metro y medio y, muchos de los que se encontraban por allí, han querido captar las imágenes.

El time-lapse o vídeo en cámara rápida que ha grabado Alberto Darder muestra cómo en tan sólo unos minutos cambia el nivel del mar, hasta 157 centímetros de oscilación.

La causa de las rissagas no se ha conocido bien hasta épocas recientes. Durante mucho tiempo se pensaba que el origen podría ser astronómico, es decir, se trataría de un fenómeno similar a la marea ordinaria, pero amplificada por alguna causa desconocida. También se apuntaba la posibilidad de un origen sísmico, debido a terremotos submarinos que generarían ondas que se amplifica en llegar al puerto, pero todas estas hipótesis no contaban por qué se daba el fenómeno con tanta frecuencia en unos puertos, como el de Ciutadella, y no en otros; y tampoco se han podido asociar las rissagas con registros de movimientos sísmicos.

La verdadera causa no fue expuesta hasta 1934 después de los estudios de Fontserè sobre oscilaciones extraordinarias del nivel del mar en el puerto de Barcelona. Sugieren que la causa del fenómeno es atmosférica, porque las oscilaciones bruscas del nivel del mar siempre van asociadas a oscilaciones bruscas de la presión atmosférica. También se asocian a la presencia de vientos del sur y la forma y orientación del puerto también puede magnificar los efectos.