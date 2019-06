Un emocionado Martí Àngel Torres jura como alcalde de Santa Margalida durante un año

Martí Àngel Torres, portavoz del PP, fue investido de nuevo alcalde del Ajuntament de Santa Margalida, y lo hizo emocionado no solo por la trascendencia del momento, sino por el recuerdo de su tío, José María Valls, fallecido recientemente y al que estaba muy unido. A él se han referido tanto Joan Monjo, anterior alcalde y concejal de mayor edad, cuando le ha entregado la vara a su socio de gobierno, como el propio Torres al finalizar su discurso, ante el aplauso del público que llenaba la sala de plenos.

La constitución de la nueva Corporación en Santa Margalida ha sido según lo previsto. Martí Torres ha sido proclamado alcalde con los votos de los cuatro ediles del PP y de los seis de Convergència, mientras que los partidos que permanecerán en la oposición, SUMA y Can Picafort Unit, han votado a sus respectivos candidatos.

En el turno de los discursos, Torres ha agradecido el trabajo de sus colaboradores y ha destacado la buena sintonía con la que han gobernado los últimos cuatro años PP y Convergència, «una buena sintonía que se ha reflejado en el resultado d las urnas».

Sin embargo, los discursos de Monjo y del portavoz de SUMA, Xisco Bergas, han dejado leer entre líneas mensajes subliminales entre uno y otro. Bergas, candidato de la coalición formada por Independents y PSOE, ha destacado que «SUMA ha sido la lista más votada en LaVila y Son Serra, y la segunda en Can Picafort; ofrecemos diálogo al alcalde para temas vitales para el pueblo como la escuela de Can Picafort, pero nos encontrará de frente ante proyectos personalistas o que no sean del interés común del pueblo»

Pacto

En el Ajuntament de Santa Margalida se ha reeditado el pacto de gobierno suscrito en 2015 entre Convergència, el partido de Joan Monjo, y el PP, encabezado por Martí Torres, quien este sábado ha sido investido alcalde.

Ambas formaciones se han decantado por continuar gobernando juntos sin incluir a ningún otro partido. Así, Martí Torres será alcalde durante un año, mientras que Joan Monjo será ahora teniente de alcalde, y recuperará la Alcaldía los tres últimos años de legislatura, haciendo valer su condición de líder del partido más votado y el único que ha crecido en número de ediles, pasando de cinco a seis.

En cuanto al reparto de funciones, las principales áreas sobre las que ya hay un acuerdo son Urbanismo, Hacienda, Cultura, Deportes y Fiestas, que estarán a cargo de los cuatro concejales del PP. Por su parte, los cinco concejales de Convergència per Santa Margalida, Can Picafort y Son Serra dirigirán las áreas de Obras, Policía, Fiestas, Educación y Servicios Sociales, entre otras menores que aún están por concretar entre ambas formaciones.

La principal novedad del pacto está en la posible supresión de la figura del delegado de Can Picafort, el núcleo turístico del municipio. «Nos estamos planteando que no exista la figura de delegado de Can Picafort, pues todos los temas se pueden gestionar desde su respectiva área», explica Joan Monjo, quien ha ejercido en la práctica esta tarea desde la Alcaldía, antendida unos días en La Vila y otros en la oficina municipal de Can Picafort.

Las elecciones municipales tuvieron como ganador a Convergència, con 6 concejales, superando en apenas 51 votos a SUMA, la coalición de izquierdas que había denunciado empadronamientos sospechosos ante la Junta Electoral. El PP logró mantener sus 4 ediles y CPU pasó de 3 a 2.

