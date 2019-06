Rosa Bestard, alcaldesa de Campanet con los votos del PI y del PP

«Los resultados de esta legislatura no han sido nada prolíficos para el PP pero, dado que no ha habido una mayoría absoluta esperamos poder trabajar en positivo para nuestro pueblo. Nos gustaría romper este absolutismo que ha imperado hasta ahora y poder aportar más valores útiles al Ajuntament, buscando siempre el diálogo. Queremos un Campanet renovado con un aire fresco, el aire que le podrían dar las personas que no son unos radicales, que son capaces de hablar durante horas y entenderse para poner el pueblo por delante de banderas políticas. Después de tantos años de dictadura en Campanet tenemos la esperanza de garantizar que regrese la democracia, que se haga la voluntad del pueblo». Con estas palabras el concejal del PP de Campanet, Sebatià Pons, desvelaba este sábado después de semanas de especulaciones su intención de investir a la socialista Rosa Maria Bestard como alcaldesa.

Bestard, previamente había suscrito un pacto público con el PI, aunque Més fue la lista más votada en las últimas elecciones.

La alcaldesa saliente, Magdalena Solivellas (Més) se negó a entregarle la vara de mando a Bestard que la recibió de manos precisamente del portavoz del PP que era quien presidía el pleno como concejal de mayor edad.

Rosa Bestard negó la existencia de un pacto con el PP y dijo ser la primera sorprendida por su voto. Ofreció diálogo y respeto a todos, participación y la posibilidad de llegar a acuerdos «por el bien de Campanet».

Estos resultados de las elecciones municipales en Campanet dejaron a Més como la fuerza más votada en el municipio con cinco regidores en el Consistorio. El PSOE por su parte se quedó con cuatro y tanto el PI como PP con uno.