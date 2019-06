Xisca Porquer toma la vara como primera alcaldesa de Campos

La popular Xisca Porquer ha sido investida alcaldesa como primera alcaldesa de Campos, ya que el Partido Popular logró revalidar una abrumadora mayoría absoluta en las elecciones municipales. En concreto, consiguió 10 de los 17 regidores en juego.

«Muchos sabéis que siempre he querido hacer pueblo, y hoy solo puedo decir que me siento una más entre vosotros. Quiero ser una alcaldesa a pie de calle, quiero estar a la misma altura que todos. Con proximidad y humildad, así como me enseñaron en mi casa». Con estas palabras en su discursos de toma de posesión, Porquer ha mostrado las líneas básicas de su mandato.

También ha hecho referencia a ser la primera mujer alcaldesa del municipio y ha señalado que «el único privilegio que he de tener como alcaldesa es poder representar y defender Campos a todos los niveles».

Para hacer el relevo de la alcaldía el ya exalcalde, Sebastià Sagreras, le ha entregado la vara a Porquer, en un emotivo acto arropado por los aplausos de una sala de plenos llena de vecinos, familiares y amigos de la nueva alcaldesa.

La oposición estará liderada por el regidor Paco Blasco, que tras unos años al frente del PSOE ahora se ha unido con Esquerra Unida formando Endavant Campos y han conseguido tres regidores. Més per Campos tendrá, al igual que la legislatura pasada, dos regidoras y el PI y Vox cuentan con un regidor cada grupo. Todos los portavoces municipales han asegurado que están dispuestos a trabajar para el municipio.

Campos tendrá esta nueva legislatura cuatro regidores más, que se han repartido de la siguiente manera: un regidor más para el PP, dos más para Endavant, y otro para Vox.