En marcha una promoción de casas de lujo en Fornalutx tras varios cambios para reducir su impacto

Una promoción de viviendas de lujo en uno de los flancos del núcleo de Fornalutx, cuyas obras acaban de iniciarse, ha sorprendido estos días a vecinos y visitantes por el aparatoso volumen de la excavación que se está llevando a cabo en relación a las estrechas calles del pueblo.

Fornalutx es uno de los municipios más protegidos de Mallorca y gracias a su cuidado entorno paisajístico y patrimonial ha obtenido numerosos premios y distinciones, la última de ellas su entrada en el selecto club de Los pueblos más bonitos de España, por lo que no es de extrañar que una obra de este tipo llame la atención.

Sin embargo desde el Ajuntament se asegura que esta promoción, consistente en varios bloques para la construcción de seis viviendas unifamiliares adosadas, «ha superado todos los filtros que ha indicado la Comisión de patrimonio del Consell de Mallorca» debido a la protección de todo el casco urbano. Es decir, cuenta con todas las autorizaciones del Ajuntament y del Consell de Mallorca.

Así lo indicaba este martes el arquitecto municipal, Carlos Arbós, al asegurar que los promotores -unos inversores de nacionalidad eslava- «han tenido que realizar grandes cesiones de espacios y seguramente perder edificabilidad». Así , el proyecto confrontará con una calle con fachadas al estilo fornalutxenc y se ha tenido que reducir también la profundidad del solar para aminorar su impacto y adaptarse a la tipología exigida.

El Ajuntament no entra a valorar si estas edificaciones serán o no «de lujo» ya que este concepto va más allá de los aspectos técnicos y urbanísticos que competen al municipio. Sin embargo, según la oferta que se ha hecho de esta promoción en internet el precio de venta de los adosados oscila entre los 1,1 y 1,6 millones de euros. Las parcelas miden unos 2.500 metros cuadrados y las viviendas cuentan con unos 380 metros sin contar las terrazas. El precio de este solar no ha trascendido, pero se trata de la inversión urbanística más importantes de las última décadas.

El suelo urbano disponible de Fornalutx es muy escaso. A modo de ejemplo, un solar urbano próximo a éste está la venta por 3,2 millones de euros, aunque en él se podrían construir hasta 26 pisos. Las «espectaculares vistas a la Serra de Tramuntana» y el hecho de que esté en un paraje protegido por la Unesco son algunos de los aspectos que se destacan en la oferta de los promotores. Dos de las villas aparecen ya como «reservadas».

Últimamente los grandes inversores se han fijado en Fornalutx y otros pequeños municipios de la Serra de Tramuntana, como Deià, lanzando proyectos residenciales que no dejan de ser polémicos. Precisamente en estos municipios los jóvenes no pueden acceder a una vivienda.