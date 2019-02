Esquerra Oberta de Calvià llega a un acuerdo con el PSOE y votará a favor de los presupuestos 2019

Esquerra Oberta de Calvià ha llegado a un acuerdo con el PSOE para votar a favor de los presupuestos 2019, después de haber exigido y conseguido la inclusión de un importante número de medidas y compromisos políticos en las partidas presupuestarias.

Según ha informado el partido en un comunicado, los regidores de Esquerra Oberta Rafel Sedano y Alfonso Rodríguez votarán, junto con el equipo de Gobierno, los presupuestos, en el pleno que se llevará a cabo este viernes.

«No son los presupuestos que nos gustarían más, pero mejora aquello existente y, por lo tanto no está justificado un voto negativo, cuando se produce esta situación. Si, además, podemos lograr acuerdos por aquellas partidas que consideramos que quedan cortas o no incluyen medidas capitales, el voto es evidente que tiene que ser, favorable», han explicdo.

Asimismo, han remarcado que esta vez, a diferencia del año pasado, el regidor de Si Se Puede y la regidora no adscrita también apoyarán los presupuestos y no votarán en contra, como, a su juicio, «siempre hacen la derecha de PP y Cs, independientemente del que se ha propuesto y si se han aceptado sus enmiendas».

Entre las medidas que se aprobarán en los presupuestos 2019, Esquerra Oberta de Calvià ha conseguido incluir propuestas en materia de recogida y tratamiento de residuos, patrimonio y medio natural; urbanismo y territorio; participación, educación y cultura; movilidad, vías y obras; servicios económicos y oficina de tributos; y condiciones laborales de la policía, Ll de Calvià y Oh Limpia.