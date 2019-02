La sociedad pide que la futura gestión de Lluc preserve su esencia mallorquina

La noticia de que los Missioners dels Sagrats Cors dejarán la administración de Lluc causó sorpresa este martes en la sociedad mallorquina, y especialmente entre las personas que dirigen distintas instituciones relacionadas con el santuario, desde la gerencia a la Escolanía. Políticos y autoridades del ámbito eclesiástico coincidieron en su preocupación por el futuro de este centro espiritual de la Isla para el que el Bisbat ha abierto un periodo de reflexión. Todos coinciden en preservar la identidad mallorquina de lo que representa Lluc.

Profesores, directivos, empleados y padres de los alumnos de escuela de Lluc fueron informados este martes de la decisión del Consejo General de la congregación, mientras se garantizaba la continuidad de la Escolanía y de los Blauets, sea quien sea el nuevo administrador del santuario.

Francina Armengol: «Lluc es un referente moral y cultural»

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha recalcado que, más allá de las creencias religiosas personales, Lluc es un referente moral y cultural para Mallorca, pero que «alcanza también al resto de nuestras islas. Por ello, no puedo más que lamentar que ahora se cree un vacío en un lugar que todo el mundo aprecia con la salida de los misioneros de los Sagrats Cors. Aunque estoy segura que el Obispado tiene garantizado el buen funcionamiento de Lluc para que continúe como el referente patrimonial y cultural que es».

Miquel Ensenyat: «La noticia me ha caído como un jarro de agua fría»

El presidente del Consell, Miquel Ensenyat, conoce muy bien la congregración dels Sagrats Cors, no en vano él también fue ‘Corito’. Ensenyat asegura que la noticia la recibió como «un jarro de agua fría» pero también como «una gran dosis de realidad, ya que los misioneros se han vuelto mayores y no hay relevo». Ensenyat lamenta la situación y recuerda las palabras de Costa i Llobera: «Lluc per Mallorca és lo sant racó de la llar». En presidente del Consell cree que la Iglesia debería retirar la obligatoriedad del celibato a los sacerdotes: «si en Mallorca dejaran ejercer a todos los sacerdotes que se han casado posteriormente, el problema se habría terminado».

Antoni Solivellas: «Una sorpresa y a la vez, previsible»

El alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, reconoce que fue uno de los sorprendidos con el anuncio de la marcha de los pares de Lluc, aunque «a la vez, se veía venir a la larga, pues veías que la congregación se iba haciendo mayor. Desde el Ajuntament d’Escorca esperamos que el Obispado encuentre una solución que permita preservar la Escolanía, que seguro que la Fundación Santuari de Lluc velará por ello».

Sebastià Sureda: «Negocios y empleados pueden estar tranquilos, todo sigue igual»

El gerente del santuario, Sebastià Sureda, admite que la noticia fue recibida con sorpresa y estupor por la comunidad que reside o trabaja en Lluc. Asimismo ha querido tranquilizar tanto a los negocios como a los empleados que tienen contratos con el santuario, pues desde el punto de vista de la gestión «todo continuará igual. Lluc es una parroquia y solo cambiará quien la administre, supongo que será un sacerdote de la Diócesis, pero no tiene mayor trascendencia».

Josep de Luis: «Esperamos que Lluc continue siendo un referente de mallorquinidad»

El presidente de la Obra Cultural Balear, Josep de Luis, expresa el deseo de que Lluc mantenga su papel como referente de la cultura y de la lengua mallorquina, «unos valores en los que los Coritos han demostrado una especial sensibilidad, yendo un paso por delante de nuestras instituciones», añade.

Jaume Puigserver: «Los franciscanos estamos igual»

El Provincial de los Franciscanos, Jaume Puigserver, ve inviable que esta congregación pueda hacerse cargo de Lluc. «Tenemos el mismo problema de edad y falta de vocaciones, y ya hemos tenido que cerrar los conventos de Inca y de Cura. Con llevar nuestros cinco colegios ya tenemos un gran trabajo».

Joan Comas: «Los Blauets existirán 700 años más»

El director de la residencia y del área de Proyectos de la Escolanía dels Blauets de Lluc, Joan Comas, ha señalado que los Blauets de Lluc, un coro con 700 años de historia, y su escuela concertada y conservatorio, siguen adelante con todos sus proyectos. Han tranquilizado así a las familias de los 38 alumnos del santuario .

Llorenç Gelabert: «Ha sido una auténtica sorpresa»

Llorenç Gelabert, presidente de la Associació d’Antics Blauets, dijo ayer que la noticia de la marcha de los Coritos les ha cogido «por sorpresa». No obstante, tras hablar con el prior Ricard Janer, explica que «estamos un poco más tranquilos porque el padre prior nos dice que en cuanto a los Blauets todo quedará igual, la misma gestión, los mismos profesores... se mantiene todo el claustro».