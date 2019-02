La celda prioral de la Cartoixa de Valldemossa cierra sus puertas al público por «inviabilidad económica»

La celda prioral de la Cartoixa de Valldemossa ha cerrado al público de forma indefinida, después de que la propiedad haya tomado la decisión de clausurar la mencionada estancia debido a que mantenerla abierta es, hoy por hoy, «económicamente inviable», señalan fuentes de la sociedad propietaria.

La celda prioral es, como el resto de las de la Cartoixa, de propiedad privada y en ella habitaba el padre prior del monasterio. En esta celda se encuentra el oratorio privado, la biblioteca, la sala de audiencias, el dormitorio, el comedor, el Ave María y el acceso al jardín.

Representantes de la propiedad aseguraron este lunes a Ultima Hora que se trata de «una decisión puramente empresarial» y obedece a que cada vez se hace más complicado hacer frente a unos «altos costes de mantenimiento», a cuya cobertura no contribuye en absoluto la bajada de turistas que en los últimos años ha experimentado la Cartoixa en particular y Valldemossa en general. «Las estancias cada vez son más cortas y los turistas se ven obligados a restringir el número de excursiones». Desde la propiedad de la celda prioral de la Cartoixa añaden también que el cobro del impuesto turístico durante los meses de invierno no ayuda a la atracción de visitantes, e indican también que el bajón que han experimentado los programas de Imserso perjudica a museos y atracciones turística que, como la celda prioral, tenían abierto todo el año.

Por otra parte, los propietarios de la celda prioral también achacan las dificultades que atraviesan a la burocracia y falta de colaboración por parte de las instituciones. «La dirección insular de Patrimoni tampoco nos pone las cosas fáciles», advierte el representante de la sociedad propietaria en declaraciones a este diario.

En la sala de audiencias de la celda prioral se conservan, entre otros documentos de gran valor, un incunable de Ramon Llull.