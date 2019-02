Una caída del sistema informático provoca retrasos en los trenes

Una caída del sistema informático a primera hora de la mañana de este viernes ha provocado retrasos en los trenes. Las circulaciones entre Inca y Palma han sido las más afectadas.

Al tratarse de hora punta, el tráfico en la estación de Inca se ha visto gravemente afectado y ha llegado a haber retrasos de más de media hora. Según ha informado Serveis Ferroviaris de Mallorca en su cuenta de Twitter, los movimientos de los aparatos se han tenido que realizar de forma manual.

A las diez de la mañana ya se había retomado la circulación y se estaba intentado volver a la normalidad. Aun así, todavía había retrasos de 25 minutos en la línea Inca-Palma, de 14 minutos en la de Palma-Manacor, 4 minutos en el de Palma-Sa Pobla y en Sa Pobla-Palma unos 25 minutos.

A las 11 de la mañana, Serveis Ferroviaris ha anunciado que la circulación había recuperado la normalidad.

Per incidència a les comunicacions hi ha retrassos a totes les criculacions des d'Inca cap a Palma. S'hi està fent feina per resoldre-ho. Disculpau els retrassos.