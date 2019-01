Un mercado de Sineu sin ‘placers’

Sineu amaneció este miércoles desangelado. El popular y siempre concurrido ‘Mercat del Dimecres’ no fue tal, sino que apenas se presentaron vendedores, dejando vacías zonas como la plaza donde se suelen vender las frutas y verduras, la explanada del portal de la iglesia, y apenas se contaron unos pocos puestos en la parte de Es Fossar.

El PP de Sineu reflejó este miércoles esta atípica imagen de Sineu en una mañana, culpando de ello al equipo de gobierno por «la nula promoción, la falta de consenso y la gestión de espaldas al interés general». Tomeu Mulet, portavoz del PP, añadió que «desde que el jefe de la Policía Local dejó de hacer las funciones de placero y lo ha asumido una empresa privada, el mercado va a menos, un mercado que es el sustento de muchos sineuers».

El alcalde, Miquel Gelabert (Gent per Sineu), se mostró sorprendido por la desbandada de los vendedores este miércoles, y explicó que el Ajuntament convocará a todos los que tienen puestos de venta asignados para conocer los motivos, o si fue fruto de la casualidad y de estar en temporada baja, el hecho de que muchos decidieran no acudir a la cita semanal. Gelabert anunció una revisión de la normativa de modo que los vendedores deberán asumir un mayor grado de compromiso para que no se repita este caso. A la vez, se ha contratado a una empresa para elaborar un plan de dinamización.