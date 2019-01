Fuga de afiliados del PP de Inca después de que Mar Nicolau acepte ser la candidata

El PP de Inca ya tiene candidata. Mar Nicolau aseguró este lunes a este periódico que acepta encabezar la lista de los ‘populares’, aunque declinó hacer declaraciones «hasta que no sea oficial». Esta noticia cayó como un jarro de agua fría sobre algunos afiliados que este lunes indicaron que «en cuanto sea oficial, me doy de baja», según palabras del que fue regidor durante ocho años con Pere Rotger, Juan Deus, que aseguró que «habrá una fuga de afiliados».

Con estas palabras, Deus hizo público el malestar existente en el PP local y arremetió contra Nicolau: «Que no esté afiliada al PP casi es lo de menos, pero lo que no podemos consentir son sus publicaciones en las redes sociales». Con estas palabras, el exedil se refirió a unas publicaciones de Mar Nicolau en las que apuntaba que «somos la vergüenza de la Unión Europea y no quiero formar parte de este sistema violento», haciendo alusión a las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Hace poco días, Nicolau apuntaba que «se ha sacado el comentario de contexto y algunos me tildan de separatista. Nada más lejos de la realidad».

Aún así, Deus dijo que «ya he hablado con el presidente del PP local, Rafel Torres; el presidente de honor, Pere Rotger, e incluso el presidente del PP en Balears, Biel Company, para transmitirles nuestro malestar y creo que es un error político que esta chica sea la candidata. Si lo es, no solo me daré de baja sino que, además, haré campaña en su contra. El PP de Inca agoniza y este nombramiento no es positivo». Ahora falta saber cuándo se hará oficial el nombramiento. La futura número uno emplazó a hablar con Torres porque él «dará el timing». El presidente del partido no respondió a las llamadas del periódico.