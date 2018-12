Denuncian una pintada que reza: «Binissalem no es España»

Vecinos y vecinas de Binissalem se han sorpredido este jueves al encontrar una pintada de grandes dimensiones en una de las paredes del campo de fútbol, frente al instituto de la localidad, con una 'estelada' y el lema «Binissalem no es España».

En concreto, el coordinador de la agrupación de Ciudadanos en el municipio, Juan Ramón Palet, ha lamentado este hecho vandálico y lo ha relacionado con un acto que este mismo jueves organiza en Binissalem la entidad Obra Cultural Balear (OCB).

Este jueves la delegación binissalemera de la OCB lleva su particular celebración de la Festa de l'Estendard, la celebración civil más antigua de Europa, a la plaça de l'Església en un acto que se espera popular, puesto que concluye con la lectura de un manifiesto y una xocolatada.

La pintada ha generado algunas reacciones en Binissalem y más allá, a través de las redes sociales.

Mescles ous amb caragols!!. Que un grup de bandals realitzin una pintada el mateix dia que la @ocbcat fa un acte anual a Binissalem (per si no ho saps la ocb Binissalem és una entitar del poble, com moltes altres) no té res a veure.