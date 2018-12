Joan Verger, proclamado cabeza de lista de MÉS per Montuïri

Joan Verger, actual alcalde de Montuïri, ha sido proclamado como cabeza de lista por una asamblea de MÉS per Montuïri que reunió una cincuentena de militantes y simpatizantes.

La reunión también contó con la participación de Bel Busquets, coordinadora MÉS per

Mallorca, y de Joan Font y Lluís Apesteguia, miembros de la ejecutiva.

Verger se ha mostrado agradecido por la confianza de volver a ser cabeza de lista y ha expresado que «nuestro pueblo debe seguir mejorando como ha hecho estos últimos cuatro años con el gobierno de MÉS per Montuïri y no podemos caer en el peligro de volver atrás».

El candidato a alcalde ha afirmado que «en esta legislatura se ha hecho mucho trabajo para que Montuïri se pusiera al mismo nivel que el resto de pueblos del Pla de Mallorca, por tanto, no se puede perder de nuevo en tren como ya el perdimos en el pasado».

En los próximos meses se hará pública el resto de la candidatura de MÉS per Montuïri. Verger ha asegurado que «será una lista electoral que representará la mayoría de los ciudadanos» ya que «entre la gente más comprometida con Montuïri está la gente de MÉS».