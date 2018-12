Més considera superada la Constitución y da la espalda al acto institucional de este jueves

Més per Mallorca, que gobierna en Baleares junto al PSIB, considera que la Constitución española «se ha demostrado del todo insuficiente» para responder a las aspiraciones de la ciudadanía y ha presentado en el Parlament balear una proposición no de ley para promover su reforma.

Lo ha hecho sin el aval del PSIB, que también defiende la reforma aunque desde otro enfoque. La dirección de Més confirmó que han tomado la decisión de no acudir este jueves a los actos del 40 aniversario de su aprobación. Tampoco habrá representación institucional mínima. No acudirá ni la vicepresidenta del Govern ni el resto de representantes de Més en el Ejecutivo. Tampoco el alcalde de Palma (viaja a Cuba, precisaron desde Cort) ni, «salvo cambio no previsto» (según precisaron desde la institución insular) tampoco el presidente del Consell de Mallorca y candidato a la presidencia del Govern, Miquel Ensenyat. El acto oficial, que presidirá la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, se celebra en La Almudaina.

Podemos, que también es partidario de la reforma y que irrumpió en la vida política censurando el ‘régimen del 78, no cuestiona la celebración.

La dirección balear del partido morado, en línea con la estatal, no le dará la espalda. Alberto Jarabo, candidato a Cort y portavoz del grupo parlamentario, dijo este miércoles que «en estos momentos de avance de la ultraderecha es necesario reconocer los valores que representa.

La proposición no de ley de Més recuerda que una generación «no puede sujetar con sus leyes todas las generaciones futuras», en alusión a las que, por edad, no votaron en 1978.

Promueve, además, que el Parlament reclame un nuevo proceso constituyente y que se eliminen las referencias a la «unidad de España» y que se reconozca el derecho de autodeterminación. También cuestiona la Monarquía y pide profundizar en derechos sociales que eviten la desigualdad.