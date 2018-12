Habrá Fira de Sant Tomàs en Sineu y la Policía Local trabajará «de manera excepcional»

Habrá Fira de Sant Tomàs este fin de semana en Sineu y la Policía Local hará horas extra «de manera excepcional». El jefe del cuerpo entregó este miércoles un informe al alcalde en que le señala que «habiendo consultado con los agentes de la plantilla y habiéndolo consensuado con el sindicato, de manera excepcional habrá disponibilidad de realizar servicios extraordinarios [...] en la medida de lo posible» este domingo.

El informe explica por qué los agentes harán horas extra de forma excepcional: «debido a que por motivos de salud del delegado sindical no se pudo llevar a cabo la apertura de la mesa de negociación» convocada por el alcalde con el objeto de limar diferencias con los agentes. Es decir, la Policía y el gobierno local ni mucho menos han hecho las paces, sino que los agentes han accedido a una especie de tregua este fin de semana ya que no pudieron acudir a una negociación laboral.

No obstante, Miquel Gelabert, el alcalde, ya había decidido antes de recibir el informe policial que habría feria, según explicó a este periódico. «Hemos contratado una empresa de seguridad y hemos hablado con la Guardia Civil. Tenemos cobertura legal para hacerlo», señaló. «Nos preocupaba que pudiera no haber feria y nos preocupaba no disponer de cobertura legal para poder contratar seguridad privada pero hemos logrado ambas cosas», se felicitó Gelabert.

La Fira de Sant Tomàs comenzará este sábado con un mercadillo navideño y otras actividades y seguirá el domingo con el pesaje y el concurso de porcs grassos, entre otras actividades.