El pulso de la Policía Local con el alcalde de Sineu pone en peligro la ‘fira’

El enfrentamiento que mantienen desde hace meses la Policía Local y el gobierno de Sineu podría llevarse por delante la celebración de la Fira de Sant Tomàs, prevista para este domingo. El alcalde, Miquel Gelabert (Gent per Sineu, una candidatura local de izquierdas), admitió tanto en el pleno de este lunes como este martes en declaraciones a este diario que el evento «peligra», si bien añadió que hará «lo que esté en nuestra mano» para que tenga lugar.

La feria llega tras un año de enfrentamiento entre agentes y gobierno por motivos laborales y dos meses después de que la Policía registrara un escrito advirtiendo de que no haría más horas extra al entender que el alcalde «faltó su palabra» al no pagarles «lo acordado» en horas extra por la Mucada, en verano. Como los agentes no tienen turno los domingos, para esta feria deberían hacer horas extra.

El alcalde informó de que justo este martes se abonaron a los policías las horas extra pendientes de la Mucada, una vez se han justificado ante Intervención. Desde este punto de vista, «entendemos que los motivos que esgrime la Policía no son válidos», señaló Gelabert, y se preguntó: «A ver si se trata de una cuestión política».

El alcalde indicó asimismo que este miércoles hablaría con los agentes para conocer si finalmente trabajarían el domingo y que luego se tomará una decisión definitiva. En este sentido, Gelabert no descartó que la feria de Sant Tomàs pueda tener lugar pese a la ausencia de los agentes, solo con la ayuda de la Guardia Civil y mediante la contratación de seguridad privada.

Hay que recordar que la negativa a hacer horas extra ya hizo peligrar la celebración del Contrallum –finalmente se hizo después de que el alcalde firmara un decreto que obligaba a los policías a trabajar– y del rally Vila de Sineu, dos eventos que cayeron en fin de semana.

El portavoz el PP (oposición), Tomeu Mulet, dijo que si la feria no se hace «el único responsable será el alcalde, puesto que él es el máximo responsable de la Policía y del Consistorio». Mulet defendió que la Fira de Sant Tomàs es «muy buena para el comercio local y para el pueblo» y acusó al gobierno de querer «cargársela». «Tratan de culpar a la Policía de que no se celebre la feria, buscan un motivo para no hacerla», insistió.

Gelabert rechazó las palabras de Mulet. «No es verdad que no queramos hacerla sino al contrario. De no ser así, ¿cómo se explica que lo hayamos preparado y organizado todo? Incluso la hemos potenciado con una muestra artesana nueva», señaló el alcalde, que también expuso sus dudas sobre del papel del PP en el conflicto entre el Ajuntament y la Policía Local. «Veo que usan los mismos argumentos y la misma retórica. Me preocupa que lo hagan, en un tema que puede perjudicar al pueblo», manifestó.