El Molí d'en Sopa, en concurso de acreedores

El Molí d'en Sopa cerrará sus puertas el próximo 9 de diciembre. La empresa que explota el reconocido restaurante, ubicado en la carretera de Manacor a Porto Cristo, servirá su último banquete el día anterior. Luego cerrará su cocina al no poder dar continuidad al negocio. El Molí den Sopa se encuentra en concurso de acreedores desde principios de año.

«La intención fue dar continuidad al negocio» y con ese propósito «se hizo la planificación de ingresos con el administrador concursal», ha explicado a Ultima Hora el gerente, Toni Lozano.

El restaurante ha continuado este año con su actividad y «seguimos contratando banquetes, algunos también para 2019»; no obstante, Lozano asegura que en los últimos meses la situación se ha complicado. «La gente se ha enterado de que hemos entrado en concurso, algo que les sucede a otras empresas, y eso nos ha afectado, con menos contrataciones, los proveedores no se fiaban,...». «La continuidad no es viable», subraya.

Cancelaciones

El gerente del Molí d'en Sopa, Toni Lozano, asegura que han contactado con todos los clientes que habían contratado banquetes para informarles de lo que ocurría. «Me he reunido con las parejas, hemos rescindido los contratos, les hemos ayudado a encontrar otro lugar, a contactar con otras empresas del sector que les podían ofrecer el mismo servicio, y les hemos devuelto el dinero», aclara.

Después de servir su último banquete, se liquidará el concurso de acreedores y la propiedad «ya será la que tenga que decidir que hace con las instalaciones».

Cabe recordar que la propiedad del Molí d'en Sopa en la familia Durán, que explotó el negocio durante más de cuarenta años hasta que en 2014 confió un nuevo proyecto a la actual gerencia.