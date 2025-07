El fondo buitre de José María Aznar Botella desahucia a una persona mayor y dos menores de una vivienda en la calle Jesús

Stop Desahucios ha denunciado la ejecución de dos desahucios en la barriada de Son Roca y en el Camí de Jesús número 98. En este último caso residían tres menores y una mujer mayor en una propiedad del fondo buitre Promontoria Coliseum Residencial, una sociedad instrumental de Haya Real State, de la que es consejero José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno José María Aznar y de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. La mujer que residía en el Camí de Jesus ya había sido desahuciada «violentamente» en marzo de 2020.

En el caso del lanzamiento de Son Roca, precisamente en la calle Cap de Formentor número 5 -las imágenes del vídeo tras estas líneas-, «instado por UCI Financiera. Se produce sin notificación previa a raíz de una quiebra de la pandemia», señalaron fuentes de la entidad ciudadana. Para los dos desahucios, denuncia Stop Desahucios, se han movilizado cinco vehículos de policía en total. «Las familias sin experiencia no han sabido defenderse. UCI ha ejecutado un desahucio de hipoteca a sabiendas de que las notificaciones a menudo no llegan bien en Son Roca porque las comisiones judiciales no se aclaran bien con las direcciones», denunciaron desde Stop Desahucios.

«Promontoria Coliseum Residencial ha desahuciado a numerosas familias incluidos muchos menores, dos de ellos con discapacidad y una señora mayor que ya fue desahuciada con violencia el 9 de marzo de 2020 en Virgen de Lluc. Banco Sabadell y el fondo de titulizaciones habían prometido un alquiler social pero vendieron la vivienda a unos inversores que son los que finalmente lograron desahuciar», denuncian desde Stop Desahucios. Precisamente Promontoria Coliseum Residencial cuenta con un largo historial de polémica actividad urbanística ya que había llevado el Plan General ante los tribunales.

Por otro lado, para este jueves está previsto que activistas de Stop Desahucios acudan a la plaza de Cort y al pleno del Ajuntament de Palma para acompañar a los inquilinos de los sótanos de Joan Miró, «afectados de desahucios y acoso inmobiliario por el policía local que alquila infraviviendas».