Convocan a los vecinos al pleno del Ajuntament en protesta por las macrourbanizaciones de los barrios

Convocan a los vecinos de Palma a acudir al pleno del Ajuntament que se celebrará este jueves por la mañana para protestar contra las macrourbanizaciones de los barrios. La plataforma Mallorca per viure, no per Especular ha convocado a los vecinos y afectados el próximo día 31 a las nueve y media de la mañana para «desplegar la megapancarta de 20 metros de largo que elaboramos el pasado jueves».

El objetivo es entrar después en el pleno, «nuestra intención es llenar la sala», señalan desde la organización. «Tenemos que hacer sentir nuestra voz y mostrar nuestro rechazo a la aplicación de esta ley macrourbanizadora, que pretende vender las Islas al mejor postor. ¡Cuantos más seamos, más fuerza tendremos! ¡Digamos no a la macrourbanización!». El próximo día 31 está previsto que en el pleno del Ajuntament de Palma se vote la aplicación del Decreto Ley 3/2025, después de que el pasado 7 de julio se aprobara en el Parlament con los votos de PP y Vox. De esta manera, la plataforma convoca a los vecinos para «instar a los regidores a votar en contra de su aplicación». Esta ley, según los convocantes de la protesta, «atenta contra toda Mallorca y en especial contra loa núcleos históricos y las barriadas de Palma, permitiendo obras sin control ambiental y sin planificar la expansión de los servicios sanitarios, educativos y culturales. Se presenta como una solución a la emergencia de vivienda de la Isla, pero en realidad solo favorece la especulación y el negocio de los promotores».