Los promotores no se acogerán a la declaración responsable de obra mayor en Palma: «Es demasiado arriesgado»

Los promotores de las Islas han mostrado su sorpresa por el acuerdo entre PP y Vox para que sea posible iniciar una obra mayor en Palma solo con la declaración responsable. Óscar Carreras, presidente de la Asociación de Promotores de Baleares, ha advertido que «no nos vamos a arriesgar a hacer una obra solo con una declaración responsable. Somos profesionales y estamos arriesgando nuestro bolsillo o nos estamos hipotecando». Carreras aseguró que necesitan «la seguridad de que un funcionario no te ‘tumbe’ la inversión».

PP y Vox unieron sus fuerzas este viernes en las comisiones previas al pleno y han aprobado una moción en la que se permitirá iniciar una obra mayor con una declaración responsable. Es decir, no tendrán que esperar el visto bueno de Gerencia de Urbanismo. La propuesta ha partido de Vox y ha contado con el voto a favor del equipo de gobierno y, si se mantiene el sentido del voto, se aprobaría en el próximo pleno.

El promotor aseguró que «hacer una obra con una declaración responsable no te exonera de responsabilidad. Si es ilegal, te pueden echar para atrás la obra o pueden demoler el edificio». Y considera que los promotores profesionales que se dedican a hacer edificios plurifamiliares «no nos vamos a arriesgar. Preferimos que haya más seguridad jurídica porque es posible que una vez construido no te den la licencia de primera ocupación».

Carreras considera que igual se puede coger «un pequeño promotor o un autopromotor, pero a nosotros no nos afectará y creemos que no agilizará las licencias. Estás arriesgando mucho y puedes perder mucho. Es posible que lo haga algún promotor privado pero yo no se lo recomendaría».