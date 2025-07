El Ajuntament de Palma recula y el solar docente de Son Peretó se destinará al CEIPIEM Son Serra

El Ajuntament de Palma recula y el solar municipal de Son Peretó seguirá destinándose a un equipamiento docente, lo que permitirá que el CEIPIEM Son Serra pueda trasladarse y ampliar sus instalaciones. Sin embargo, los otros siete solares que iban a ser equipamientos socioculturales, deportivos, docentes o asistenciales se reconvertirán para acoger viviendas de precio limitado, tal y como ya publicó Ultima Hora este viernes. PP y Vox han votado a favor de la modificación para estos suelos municipales.

Fuentes del Ajuntament de Palma señalaron que ha decidido «mantener la calificación de uso educativo del solar de Son Peretó, tras las conversaciones mantenidas con la dirección del CEIP Son Serra y en previsión de una posible ampliación del centro por parte del Govern en estos terrenos. Inicialmente, el Consistorio había valorado la opción de modificar el uso de este espacio municipal para destinarlo a la construcción de vivienda, en respuesta a la situación de emergencia habitacional que atraviesa la ciudad».

Fuentes del Consistorio señalaron este viernes que «se ha decidido dejar en suspenso la posible modificación prevista inicialmente» solo en el solar de Son Peretó con el objetivo de «garantizar una educación pública de calidad y dotar a los barrios de las infraestructuras educativas necesarias, y ante el planteamiento manifestado por la Conselleria de Educación de avanzar en el proyecto de ampliación del centro».

Este viernes, durante la comisión de urbanismo previa al pleno de la semana que viene, PP y Vox votaron a favor del cambio de uso de los solares ubicados en el Camí de Son Vida 8 (Son Quint), que tenía una finalidad docente. Lo mismo pasa con los solares de Camí son Fangos 4, en el Coll d'en Rebassa (equipamiento sociocultural), Perre Lavedan 5 y 1, ambos en Son Güells, equipamientos deportivos, el solar de la calle Bernat Pomar 4, (Son Quint) equipamiento docente, y el de la calle Pompeu Fabra 15, de S'Olivera, que iba a ser equipamiento deportivo.

La presidenta de la Associació de Veïns de Son Rapinya, Marisa Bonache, denunció «el oscurantismo total del Ajuntament y de Urbanismo. Nos duele especialmente la conversión del solar de la calle Bernat Pomar, porque era un acuerdo al que habíamos llegado con el alcalde Joan Fageda y con Vibelba al construir los campos de golf de Son Vida. Se acordó que sería un parque municipal pero que después pasaría a ser un centro de día para personas mayores».

Bonache denunció que «no puedes ampararte en la emergencia habitacional para hacer el negocio del siglo porque nos están dejando sin servicios. Y todo para que una empresa de Madrid haga negocio con nuestro solares públicos». Con el cambio de uso del solar de Son Quint y de Son Rapinya «están afectando a más de 20.000 personas de cuatro barrios. Y todo para hacer pisos de 1.400 euros más una comunidad de 200 euros que no podrán pagar nuestros hijos. Con la excusa de la emergencia habitacional están haciendo pisos que se alquilarán a 1.600 euros».

Miquel Àngel Contreras, concejal de Més, denunció que «están condenando a los barrios de Palma a no tener equipamientos. Están condenando a la escuela pública de palma. Otras asociaciones de vecinos están pidiendo que se retiren estos puntos y dicen que no hay comunicación con Urbanismo. Mientras tanto, estos solares municipales que iban a darles servicios se ceden a empresas privadas durante 75 años». Contreras advirtió que «con estas políticas, el PP está poniendo a toda Palma en su contra». De hecho, confirmó que durante todo el día había recibido llamadas de asociaciones de vecinos y directores de colegios mostrando su preocupación por esta modificación por sorpresa de los suelos.

Por su parte, la concejala del PSOE, Angélica Pastor, se mostró contundente al criticar la conversión de estos solares municipales.«Hay quien está a favor de los ciudadanos y quien está a favor de especular. Ustedes [refiriéndose al equipo de gobierno] con sus socios [dirigiéndose a Vox] son cómplices en esta política de tierra quemada. Hay un oscurantismo. ¿Con quién se ha hablado para cambiar de uso los solares?».

Pastor enumeró todas las medidas urbanísticas que se llevarán al próximo pleno con la aprobación de «la Ley de Prohens: están recalificando los solares municipales. Se están dando concesiones a promotores por 75 años que se llevarán de beneficio limpio tres millones de euros al año, sin saber a quién se va a adjudicar. Y además, está el punto de Vox que pide la exención de la licencia de obra y bastará solo con una declaración responsable. Se ha dado la cuadratura del círculo y alguien acabará la legislatura con los bolsillos llenos. Y no se hará vivienda asequible».

Por otro lado, denunció que con la posibilidad de poder construir en suelos rústicos y áreas de transición, «el problema no se acabará cuando pierdan las elecciones. Se están creando unos derechos de lucro cesante a promotores que ascenderán a millones y millones y no hay marcha atrás. Si se quiere evitar que construyan esos suelos, se les tendrán que pagar indemnizaciones millonarias y no habrá dinero suficiente en las arcas municipales».

Por su parte, Mercedes Celeste, del PP ,aclaró que «aquí no se regala suelo. Se cede. Siempre será de titularidad municipal». Y el concejal de Vox Fulgencio Coll advirtió que «si hoy en día hay una emergencia habitacional es porque ustedes [dijo dirigiéndose a la izquierda] han creado esta tragedia». Después achacó el problema de la vivienda a Pedro Sánchez, Francina Armengol, José Hila y Neus Truyol.

La directora del CEIPIEM Son Serra, Ana Serra, mostró su alivio después de conocer este viernes por la tarde que seguirá adelante el equipamiento docente en el solar de Son Peretó. «Habíamos pedido reubicar el centro de 3.000 metros cuadrados, cuando ahora se están construyendo colegios en solares de 5.000». El centro está especializado en educación musical y es el único de este clase en toda Mallorca, por lo que recibe alumnos de toda la Isla. «Tenemos problemas de hacinamiento y acogemos a niños de toda Mallorca. Nuestro comedor es tan pequeño que tenemos que hacer dos turnos y los niños hacen clases de orquesta dentro del gimnasio». Y advierte que a su lado hay colegios como La salle, Madre Alberta, el Colegio Sueco y el Colegio Americano y «no jugamos en la misma liga. Hay una desigualdad muy grande cuando somos educación pública».