Urbanismo en Palma: PP y Vox aprueban que se puedan iniciar obras mayores solo con una declaración responsable

PP y Vox han unido sus fuerzas este viernes en las comisiones previas al pleno y han aprobado una moción en la que se permitirá iniciar una obra mayor con una declaración responsable. Es decir, no tendrán que esperar el visto bueno de Gerencia de Urbanismo. La propuesta ha partido de Vox y ha contado con el voto a favor del equipo de gobierno y, si se mantiene el sentido del voto, se aprobaría en el próximo pleno. Desde Més advierten: «Se pueden hacer plantas de más en un edificio sin que nadie lo controle, por ejemplo, porque ya cuenta con la declaración responsable».

Según la propuesta de Vox, cualquier obra mayor permitirá la implantación de esta declaración responsable «como requisito para la autorización del inicio de obra nueva, sin perjuicio de la revisión posterior de la Gerencia de Urbanismo que efectuará y comunicará a los interesados». Concejales de Més y PSOE han puesto el grito en el cielo. «Cualquier obra nueva, ya sea una nueva edificación como la reforma de un edificio catalogado, se puede iniciar solo con la declaración responsable», dijo Neus Truyol, concejala de Més.

La que fuera regidora de Urbanisme en la legislatura pasada advierte que «había casos en los que en cuatro y cinco meses tenían licencia pero luego había proyectos que tardaban dos años porque eran más complicados o tenían deficiencias. Hay proyectos que necesitan informes de carreteras, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) o de Recursos Hídricos. Pero con esta aprobación, se abre una caja de problemas: es necesario un cuerpo de inspección brutal. Y desde que se pone una denuncia hasta que se inspecciona pasan entre cinco o seis años».

Por su parte, la concejala del PSOE Angélica Pastor ha denunciado que «no hay celadores de obras. Y no hay suficientes para el volumen de proyectos que hay. A partir de ahora, podrán llevar a cabo ocupación del suelo público y no necesitarán el SACOV para conectar con redes de saneamiento y podrán engancharse sin permiso al agua y al alcantarillado. No hay un control precio para que cumplan con la normativa».

El objetivo de esta medida según Vox es «simplificar los trámites para la obtención de la licencia de obras». Y añaden en su propuesta que «existen problemas en los procedimientos de concesión, por lo que se propone que el informe previo, que normalmente envía el Ajuntament al promotor indicando si falta documentación, incluya también un informe de viabilidad o verificación de la ficha urbanística y que tenga seguridad jurídica». Y en caso de que este informa sea informativo, «se podría permitir que el promotor continúe mediante una declaración responsable, en la que se comprometa a que el proyecto cumple con el Código Técnico de la Edificación, el Decreto de Habitabilidad, el estudio de seguridad y salud, la eficiencia energética, la gestión de residuos y justificación estructural».