Una macropancarta vecinal contra las megaurbanizaciones en Palma

Un grupo de vecinos se acercaron este martes a las siete de la tarde hasta el parque de Secar de la Real para crear una macropancarta que protesta contra las urbanizaciones que se van a poner en marcha con el cambio de uso de las áreas en transición y que afectan a una veintena de barrios de Palma. El objetivo es plantar el gran cartel que tiene 20 metros de largo, ante la fachada del edificio del Ajuntament de Palma. Una vez que se publique la nueva ley en el BOIB, la normativa podrá ser llevada al pleno para que se apruebe su aplicación en el municipio. Así, aún habría margen para que pueda ir al próximo pleno.

Precisamente este miércoles el GOB emitió un comunicado en el que denunciaba la aplicación de esta ley en Palma, a la que han definido como «una estrategia de pelotazo urbanístico que permitirá construir miles de nuevas viviendas en suelo rústico, sin garantizar servicios públicos, ni evaluaciones ambientales, ni estudios de movilidad o de disponibilidad de agua».

Junto con la plataforma Mallorca per viure, no per especular, el GOB denunció en un comunicado que las modificaciones específicas introducidas durante la tramitación de la ley del Partido Popular y Vox permitirá «edificar prácticamente todo el suelo rústico periférico. Dejan a la ciudad a merced de la construcción intensiva y descontrolada».

Tanto GOB como la plataforma denuncian que las edificaciones «no deberán respetar el entorno ni la morfología preexistente, pudiéndose levantar bloques de pisos sin ninguna relación con lo que había hasta ahora, pese a encontrarse junto a barrios o núcleos históricos».

La entidad ecologista y la plataforma reclaman que el Ajuntament de Palma «se comprometa públicamente a no tramitar ningún proyecto residencial estratégico en suelo rústico mientras haya suelo urbanizable pendiente de ejecutar». También piden que se paralice la aplicación de la ley en Palma y se promueva su impugnación por inconstitucionalidad. Y además, piden que se recupere el control público de la planificación urbanística.

Mientras tanto, 35 entidades se han adherido a las reivindicaciones de la plataforma Mallorca per viure, no per especular y se siguen recogiendo firmas en contra de esta iniciativa legislativa que ha contado con el apoyo de PP y Vox.